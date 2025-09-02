۵ برابر شدن کشف ماینرهای غیرمجاز در سال جاری
مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر اعلام کرد: در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان کشف و جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز پنج برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است و برخورد قاطع با این پدیده، خط قرمز صنعت برق محسوب میشود.
به گزارش ایلنا از توانیر، هادی سفیدمو با اشاره به رشد قابل توجه کشفیات ماینرهای غیرمجاز گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.
وی افزود: کشف این مراکز با بهرهگیری از دادههای شبکه برق، گزارشهای مردمی، همکاری نهادهای امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشیها شده است.
سفیدمو با بیان این که استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد میکند، تصریح کرد: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت میشود. همچنین دستگاهها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده میشوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آنها برچیده میشود.
مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر تاکید کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است. بنابراین لازم است جرایم بازدارندهتری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهرهمندی از برق پایدار تضییع نشود.
وی با اشاره به بیشترین کشفیات در استانهای جنوبی کشور اظهار کرد: هرمزگان، بوشهر و خوزستان به دلیل پایداری شبکه و سهولت ورود دستگاههای قاچاق، بیشترین میزان مراکز غیرمجاز استخراج را داشتهاند.
سفیدمو درباره مجوز فعالیت قانونی نیز گفت: استخراج رمزارز صرفا در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی امکانپذیر است و این مراکز در دورههای اوج مصرف برق (۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر) اجازه فعالیت ندارند.
وی در پایان با اشاره به نقش شهروندان خاطرنشان کرد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت شده است. مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتشسوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها خواهد شد.