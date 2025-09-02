خبرگزاری کار ایران
دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به ایلنا :

آمریکا کاری نمی‌کند که ایران تنگه هرمز را ببندد/ جنوب خلیج فارس اقتصاد خود را از دست‌ می‌دهد

آمریکا کاری نمی‌کند که ایران تنگه هرمز را ببندد/ جنوب خلیج فارس اقتصاد خود را از دست‌ می‌دهد
دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه بعید است آمریکا و اسراییل متخاصم، شرایط را به جایی برساند که ناچار شویم تنگه هرمز را ببندیم، گفت: اگر قرار باشد تنگه هرمز بسته شود، کل دنیا آسیب می‌بیند و قیمت نفت به عددی می‌رسد که خرید آن برای هیچ کشوری توجیه ندارد و قابل تحمل نیست و کشورهای جنوب خلیج فارس دومین تهدیدپذیرهایی هستند که اقتصاد خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پل‌مه در نشست خبری با اشاره به فعالیت بنادر در جنگ ١٢ روزه و آمادگی پدافند غیر عامل اظهار داشت: آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وضوح شاهد بودیم، این بود که هیچ یک از بنادر ما تعطیل نشد و شاهد استمرار فعالیت‌های دریایی بودیم؛ به عبارتی پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی در ورود و خروج کشتی‌ها تخلیه و ترخیص کالاها اتفاق افتاد و حتی ترخیص ۳۰ روزه به ۱۰ روزه تبدیل شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت تجاری منطقه در صورت بسته شدن تنگه هرمز تاکید کرد: در شرایطی برای بستن تنگه هرمز قرار نگرفتیم و  بعید است حتی آمریکا و اسراییل متخاصم، شرایط را به جایی برساند که ناچار شویم تنگه هرمز را ببندیم. 

دبیر انجمن کشتیرانی گفت: حدود ٢۵ میلیون تن نفت روزانه از طریق تنگه هرمز به دنیا صادر می‌شود، بیش از ۶٠ درصد معادن و منابع فیزیکی فسیلی نفت و گاز در خلیج فارس قرار دارد. روزانه ١۶٠٠ فروند کشتی که هیچ ارتباطی به بنادر ایران ندارند از خلیج فارس ورود و خروج دارند. 

پل‌مه افزود: تولیدکنندگان بزرگ نفت و انرژی در خلیج فارس هستند و اقتصاد دریایی منطقه‌های جبل‌علی را ایجاد کرده و این بندر به عنوان بزرگترین بندر ترانشیپی منطقه قرار دارد و اگر چین و سنگاپور را در نظر نگیریم ، بهترین فعالیت بندر متعلق به جبلعلی است. 

وی ادامه داد: اگر قرار باشد تنگه هرمز بسته شود، کل دنیا آسیب می‌بیند و قیمت نفت به عددی می‌رسد که خرید آن برای هیچ کشوری توجیه ندارد و قابل تحمل نیست و کشورهای جنوب خلیج فارس دومین تهدیدپذیرهایی هستند که اقتصاد خود را از دست می‌دهند.

