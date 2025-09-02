به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پل‌مه در نشست خبری با اشاره به فعالیت بنادر در جنگ ١٢ روزه و آمادگی پدافند غیر عامل اظهار داشت: آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وضوح شاهد بودیم، این بود که هیچ یک از بنادر ما تعطیل نشد و شاهد استمرار فعالیت‌های دریایی بودیم؛ به عبارتی پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی در ورود و خروج کشتی‌ها تخلیه و ترخیص کالاها اتفاق افتاد و حتی ترخیص ۳۰ روزه به ۱۰ روزه تبدیل شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت تجاری منطقه در صورت بسته شدن تنگه هرمز تاکید کرد: در شرایطی برای بستن تنگه هرمز قرار نگرفتیم و بعید است حتی آمریکا و اسراییل متخاصم، شرایط را به جایی برساند که ناچار شویم تنگه هرمز را ببندیم.

دبیر انجمن کشتیرانی گفت: حدود ٢۵ میلیون تن نفت روزانه از طریق تنگه هرمز به دنیا صادر می‌شود، بیش از ۶٠ درصد معادن و منابع فیزیکی فسیلی نفت و گاز در خلیج فارس قرار دارد. روزانه ١۶٠٠ فروند کشتی که هیچ ارتباطی به بنادر ایران ندارند از خلیج فارس ورود و خروج دارند.

پل‌مه افزود: تولیدکنندگان بزرگ نفت و انرژی در خلیج فارس هستند و اقتصاد دریایی منطقه‌های جبل‌علی را ایجاد کرده و این بندر به عنوان بزرگترین بندر ترانشیپی منطقه قرار دارد و اگر چین و سنگاپور را در نظر نگیریم ، بهترین فعالیت بندر متعلق به جبلعلی است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد تنگه هرمز بسته شود، کل دنیا آسیب می‌بیند و قیمت نفت به عددی می‌رسد که خرید آن برای هیچ کشوری توجیه ندارد و قابل تحمل نیست و کشورهای جنوب خلیج فارس دومین تهدیدپذیرهایی هستند که اقتصاد خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/