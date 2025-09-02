توسعه همکاری پژوهشگاههای ارتباطات و فضایی در پروژههای ملی فضا
کد خبر : 1681130
در نشست مشترک روسای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه فضایی ایران، راهکارهای گسترش همکاریهای فناورانه بررسی و توافق نهایی برای اجرای پروژه طراحی و پیادهسازی «محموله شفاف دیجیتال ماهواره» حاصل شد.
به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ جلسه بررسی زمینههای همکاریهای مشترک میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه فضایی ایران با حضور لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران؛ و جمعی از مدیران ارشد دو پژوهشگاه در محل پژوهشگاه ارتباطات برگزار شد.
در این نشست، طرفین بر لزوم توسعه همکاریها در چارچوب برنامه راهبردی کشور و با توجه به اشتراک مأموریت دو پژوهشگاه تحت نظارت وزارت ارتباطات تأکید کردند.
استفاده از ظرفیتهای علمی، فناورانه و زیرساختی موجود برای پیشبرد پروژههای ملی فضایی و ارتباطی از جمله محورهای مورد توافق بود.
همچنین مقرر شد با همکاری دو پژوهشگاه، برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزههای مرتبط با فناوریهای نوین و علوم لبه در دستور کار قرار گیرد.
از جمله دستاوردهای مشترک گذشته دو پژوهشگاه میتوان به طراحی و ساخت محموله مخابراتی رله تلفنی و ایستگاه زمینی باند Ku ماهواره ناهید۲ اشاره کرد که اخیراً با موفقیت در مدار قرار گرفت.