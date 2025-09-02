سیدمنصور بهشتی، نایب رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: صنف ما یک صنف استراتژیک است، شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما واقعیت این است که بخش عمده تولیدات کشاورزی کشور به فعالیت ما وابسته است. اگر ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی متوقف شوند، کشاورز نمی‌تواند چای، برنج یا هیچ محصول دیگری تولید کند. بنابراین توجه به این بخش حیاتی، مساوی با تضمین امنیت غذایی کشور است.

تأمین ارز، چالشی اصلی

وی با اشاره به مشکلات اصلی این صنف افزود: عمده‌ترین مشکل ما در حال حاضر تأمین ارز برای ثبت سفارش‌هاست که این مسئله باید با فوریت حل شود؛ چرا که در غیر این صورت صنایع غذایی و کشاورزی کشور آسیب جدی خواهند دید و نمی‌توان با مُسکن‌های مقطعی این زخم را پوشاند. وضعیت واردکنندگان امروز شبیه به ICU اقتصادی است و هر لحظه بیم از کار افتادن آن می‌رود.

نقش حیاتی این صنف در کشاورزی

بهشتی ادامه داد: بخش خصوصی در این سال‌ها نشان داده است که توانایی متعادل‌سازی بازار را دارد. کشاورزان بسته به شرایط اقتصادی تصمیم می‌گیرند چه محصولی بکارند و این چرخه همیشه جریان داشته است. اگر دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کند، قطعاً مشکلات سریع‌تر حل خواهد شد، چرا که منافع بخش‌خصوصی به طور مستقیم در گروی پایداری و رونق تولید است.

تولید داخلی همچنان وابسته به واردات است

او خاطرنشان کرد: هیچ تولیدکننده داخلی در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی نمی‌تواند صفر تا صد نیاز خود را در داخل کشور تأمین کند. حتی تولیدکنندگان داخلی نیز به واردات قطعات و مواداولیه وابسته‌اند پس بنابراین تسهیل فرآیندهای ارزی و ثبت سفارش، حمایت از تولید داخلی را ممکن خواهد ساخت.

لزوم استفاده از تجربه‌های گذشته کشورهای دیگر

بهشتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها گفت: یکی از نکات مهمی که بارها یادآور شده‌ام، استفاده از تجربه‌های گذشته و همچنین بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهاست. همه ما دلمان برای این مملکت می‌سوزد و هدفی جز پیشرفت و پایداری نداریم، بنابراین باید از مسیرهای غلط گذشته درس بگیریم و اجازه ندهیم دوباره تکرار شوند.

اعتماد به کارشناسی و راهکارهای علمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خوشبختانه امروز در وزارت صنعت افرادی کارشناس و تحصیل‌کرده حضور دارند. آقای مهندس اتابکی به‌عنوان یکی از مدیران، به درستی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و علمی تأکید کرده‌اند و اگر همین مسیر علمی و کارشناسی ادامه یابد، می‌توان بخشی از معضلات موجود را حل کرد و آینده روشن‌تری برای صنایع کشاورزی و غذایی کشور رقم زد.

نایب‌رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگر مشکل تأمین ارز و ثبت سفارش به سرعت برطرف نشود، صنایع کشاورزی و غذایی کشور دچار آسیبی جدی خواهند شد. تنها راه برون‌رفت، اعتماد به بخش خصوصی، بهره‌گیری از تجارب گذشته و حرکت در مسیر علمی و کارشناسی است.

