به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مهدی خضری با اشاره به تفاهم‌نامه مشترک این سازمان با بانک عامل، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، مالکان خودروهای فرسوده سواری کرایه که سن ناوگان آنان بیش از ۱۲ سال است (سال ساخت ۱۳۹۱ و پایین‌تر) و در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۲۰ صورت‌وضعیت فعال با کد رهگیری داشته‌اند، می‌توانند از تسهیلات بانکی با سود کم تا سقف پنج میلیارد ریال برای جایگزینی خودروی خود استفاده کنند.

به گفته خضری، متقاضی نباید در طول پنج سال گذشته از تسهیلات بانکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای نوسازی ناوگان سواری کرایه بین شهری استفاده کرده باشد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: مالک ناوگان برای استفاده از تسهیلات بانکی ملزم به اسقاط خودروی در اختیار و ارائه برگ اسقاط آن در زمان شماره‌گذاری ناوگان جدید و تحویل آن به اتحادیه شرکت‌های سواری کرایه بین‌شهری است.

وی با اشاره به این‌که در این فرآیند، اولویت با مالکان خودروهایی است که سن ناوگان آنها بالاتر است، افزود: خودروهای جدید در این طرح، از محصولات شرکت ایران‌خودرو و در حال حاضر سمند سورن پلاس پیش بینی شده است.

معاون حمل‌ونقل سازمان افزود: دریافت تسهیلات و شماره‌گذاری خودروهای جدید منوط به اسقاط خودروهای فرسوده و ارائه برگه اسقاط خواهد بود و در صورت عدم تکمیل سهمیه استانی، ظرفیت باقی‌مانده به سایر استان‌ها اختصاص می‌یابد.

خضری تاکید کرد: متقاضیان برای استفاده از این طرح به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های محل فعالیت خود مراجعه و ثبت نام کنند.