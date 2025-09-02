مهدی آذرنیا، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اتحادیه ما از سال ۱۳۵۲ تأسیس شده است و در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰۰ عضو رسمی دارد. البته حدود ۴۰۰۰ فعال صنفی در سطح تهران شناسایی شده‌اند که بسیاری هنوز پروانه کسب دریافت نکرده‌اند. یکی از چالش‌های جدی ما همین موضوع است و بازرسان در تلاش هستند این واحدها را به دریافت پروانه ملزم کنند.

صنفی که با بحران کم‌آبی گره خورده است

وی افزود: شغل همکاران ما در این صنف، شغلی مقدس است؛ زیرا در شرایط بحران بی‌آبی و کم‌آبی، بخش کشاورزی ایران با ماشین‌آلاتی که توسط اعضای این اتحادیه تأمین می‌شود، ادامه حیات می‌دهد. هر ساله در فصل تابستان با کمبود آب و نیاز شدید به پمپ روبه‌رو هستیم اما اعضاء این صنف همچون رزمندگان در میدان جنگ اقتصادی عمل کرده‌اند.

واردات؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

آذرنیا تصریح کرد: حدود ۶۵ درصد تجهیزات آبیاری و پمپ‌ها از خارج وارد می‌شود و ۳۵ درصد توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌گردد. اگر واردات این تجهیزات انجام نمی‌شد، بحران آب در کشور چند برابر می‌شد. هرچند حمایت از تولید داخلی ضروری است اما میزان مصرف بالاست و تولید داخل به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد.

به واردکنندگان ایرانی اطمینان کنید

آذرنیا در بخشی از صحبت‌های خود افزود: ما در حاشیه ایران کشورهایی را دیده‌ایم که توانسته‌اند به جایگاه‌های بالایی برسند و این موفقیت‌ها به دلیل واردکنندگان ایرانی بوده است. واردکنندگان ایرانی به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که به نفع رقباء آن‌ها در این کشورهاست. این کشورها به دلیل رقابت با واردکنندگان ایرانی، سعی می‌کنند کار واردات ایران را سخت‌تر کنند.

وی تصریح کرد: از مسئولین خواهش می‌کنم که به واردکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی اطمینان کنند. اگر واقعاً می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود، باید به صنف، تولیدکنندگان و مردم ایران اعتماد کنیم. مطمئن باشید که ایرانی‌ها از هر زمانی کارآمدتر و لیاقت بیشتری دارند. اگر به آن‌ها اعتماد کنید، می‌توانند جلوی تمام مشکلات و دشمن‌ها بایستند و کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنند.

خدمت‌رسانی در شرایط دشوار

رئیس اتحادیه در پایان خاطرنشان کرد: اعضای این اتحادیه همواره با تمام توان در کنار مردم بوده و در شرایط دشوار، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشاورزی و صنعت کشور ایفاء کرده‌اند.

