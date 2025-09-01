پاسخ رئیسکل بانک مرکزی درباره تکنرخی کردن ارز:
بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد
رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تکنرخی شدن ارز تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا فرزین در شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی در تبریز تاکید کرد: سوال میکنند آیا قصد دارید ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان را حذف کنید؟ پاسخ ما خیر است و بانک مرکزی فعلا به تخصیص و تامین ارز ۲۸.۵۰۰ تومان ادامه خواهد داد زیرا کالاهای اساسی برایمان مهم هستند و حتما با حذف آن، افزایش قیمت روی کالاهای اساسی تاثیر میگذارد. در شرایط کنونی کشور، این اقدام امکانپذیر نیست و بانک مرکزی هم چنین برنامهای ندارد.
وی افزود: اگر منظورتان این است که نرخ ارز ۷۰ هزار تومان مرکز مبادله افزایش یابد؛ آنهم پاسخاش منفی است. ارز ۷۰ هزار تومان را افزایش نخواهیم داد زیرا شرایط کنونی که در بازار غیررسمی بوجود آمده است کاملا تابع موضوعات انتظاراتی است و با کاهش انتظارات تورمی، این نرخ هم کاهش خواهد یافت.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم. اگر این کار انجام شود تجربه گذشته نشان میدهد تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود. تجربه ما نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز، تورم به کالاها و خدمات منتقل میشود و بسیاری از کالاها با افزایش شدید قیمت مواجه میشود. حتما به تجربه ما اعتماد کنید.
رئیسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته تحمل این شرایط با توجه به انتظارات بوجود آمده سخت است اما امیدواریم با اقدامات در دستور کار، آن نرخ را هم کاهش دهیم.