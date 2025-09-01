وی افزود: اگر منظورتان این است که نرخ ارز ۷۰ هزار تومان مرکز مبادله افزایش یابد؛ آنهم پاسخ‌اش منفی است. ارز ۷۰ هزار تومان را افزایش نخواهیم داد زیرا شرایط کنونی که در بازار غیررسمی بوجود آمده است کاملا تابع موضوعات انتظاراتی است و با کاهش انتظارات تورمی، این نرخ هم کاهش خواهد یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم. اگر این کار انجام شود تجربه گذشته نشان می‌دهد تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود. تجربه ما نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز، تورم به کالاها و خدمات منتقل می‌شود و بسیاری از کالاها با افزایش شدید قیمت مواجه می‌شود. حتما به تجربه ما اعتماد کنید.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته تحمل این شرایط با توجه به انتظارات بوجود آمده سخت است اما امیدواریم با اقدامات در دستور کار، آن نرخ را هم کاهش دهیم.