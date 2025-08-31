خبرگزاری کار ایران
500 میلیون معدل حساب در بانک صادرات ایران برگ برنده «تویوتا برقی»
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برقی می‌توانند تا 12 شهریور با ایجاد میانگین موجودی 5 میلیارد ریالی در بانک صادرات ایران، برای ثبت‌نام خودرو تویوتا برقی وارداتی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با آغاز فرآیند ثبت‌نام خودروهای وارداتی برقی، متقاضیان و مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند تا روز 12 شهریورماه سال جاری نسبت به تکمیل و ایجاد میانگین موجودی خود در این بانک به میزان 5 میلیارد ریال اقدام و پس از تأیید بانک، از روز شنبه 15 شهریور تا ساعت 24 روز چهارشنبه 19 شهریور ماه نسبت به ثبت‌نام در پلتفرم رسمی «اتونوین» متعلق به شرکت انرژی موتور آسیا به نشانی: https://autonovin.ir اقدام کنند.

لازم به ذکر است مبلغ معدل ایجاد شده در این دوره، همانند روش‌های وکالتی گذشته، بلوکه نخواهد شد و پس از اعتبارسنجی و تأیید بانک، ثبت‌نام متقاضی از طریق نشانی مذکور قابل انجام است.

از جمله خودروهای قابل عرضه توسط این شرکت در این دوره فروش، خودرو تویوتا مدل 2024 با موتور برقی (BZ4X MAX) است که با قیمت فروش قطعی 43 میلیارد و 566 میلیون ریال عرضه شده است.

