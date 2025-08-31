تشکیل کارگروه مقابله با تاثیرات اقتصادی ناشی از جنگ اقتصادی

به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده طی سخنانی در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد با اشاره به جنگ اقتصادی و لزوم پیش بینی تاثیرات مختلف از جمله تبعات روانی و هیجانی آن بر بازار سرمایه، پول و بخشهایی از اقتصاد کشور اظهار داشت: از آنجایی که وزارت اقتصاد در عموم بخش های اقتصادی کشور نقش زیادی دارد، باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در قبال شرایط جدید برای مقاوم سازی کشور در برابر این تهدیدات ایفاء کند.

مدنی زاده تاکید کرد: مردم باید در جریان مجموعه اقدامات دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد در این ارتباط قرار گیرند تا این اطمینان ایجاد شود که دولت اهتمام و جدیت لازم را برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دارد.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این کار ویژه، بر اساس تجربیات مشابهی که در وزارت اقتصاد موجود است می تواند در این زمینه کارکرد مؤثری داشته باشد.

وی بیان داشت: این کارگروه، متشکل از معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارند و هدف اصلی پیکان حملات دشمن نیز هستند که در این زمینه می توان به سازمان بورس، گمرک و سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. مدنی زاده افزود، معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وظیفه تدوین و گردآوری برنامه نهایی را بر عهده دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: این وزارت در تدوین برنامه های خود در تعامل مداوم با ارکان اقتصادی دولت است.

انتهای پیام/