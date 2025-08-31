اجرای طرح ضمانت مسکن برای اولین بار در کشور/ ادامه رکود مسکن تا دو سال دیگر

به گزارش ایلنا‌،‌ امروز در مراسمی با حضور برخی مسئولان کشوری و محلی ۲۳ هزار متر مربع مسکن در منطقه گرمدره افتتاح شد. محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه برای اولین بار در کشور طرح ضمانت واحدهای مسکونی عملیاتی می‌شود، اظهار داشت: در این راستا به یکی از شرکت‌های گروه مأموریت داده‌ایم تا دستورالعمل لازم برای خدمات پس از بهره‌برداری و ضمانت واحدها را تدوین کند.

وی ادامه داد: کیفیت را هیچ‌گاه فدای کمیت نمی‌کنیم و حتی اگر از پروژه‌ای با زیان خارج شویم، موظفیم آن را با بهترین کیفیت تحویل مشتری دهیم.

همچنین علی عسکری، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه شرکت‌های ساختمانی گروه مالی در مجموع نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع فضای در حال ساخت در سراسر کشور دارند.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر بخش مسکن در رکود کامل بود و شاید اتفاقات و رخدادهایی سبب شود تا شاهد بیشتر شدن شدت رکود آن باشیم.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه از انجایی که حوادث و اتفاقات به صورت بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان پیش‌بینی خیلی قطعی برای این بخش ارائه کرد، گفت: فارغ از اتفاقات هفته‌های اخیر و موضوع «مکانیسم ماشه»، ممکن است تا دو سال دیگر رکود در بخش مسکن تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بخش مسکن هرچند سال یک بار شاهد پرش‌های پله‌ای هستیم، یادآور شد: مسکن به طور معمول به مدت چند سال در یک روند پایدار رشد کرده و بعد از آن به‌یکباره پرش می‌کند. در برخی موارد این پله‌ها سه تا چهار ساله و در برخی دیگر از ادوار پنج تا ۶ ساله بوده است.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن ادامه‌داد: به‌نظر می‌رسد رکود فعلی مسکن دست‌کم چهار یا پنج سال به طول بیانجامد که دو سال آن را پشت سر گذاشته‌ایم. چنانچه اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورمان بیفتد، یکی از جاهایی که بیشترین رونق را خواهد داشت، بخش مسکن خواهد بود.

عسگری اضافه‌کرد: راهکار کوتاه مدت برای خروج از رکود فعلی مسکن نمی‌توان متصور بود، زیرا اساسا نمی‌توان برای مسکن به یکباره کاری انجام داد.

انتهای پیام/