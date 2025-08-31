ضرورت فعال شدن ارتباط ریلی ایران به روسیه از ایروان

به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به روسیه، جبارعلی ذاکری در حاشیه نمایشگاه ریلی فضای ۱۵۲۰ در سن‌پترزبورگ با رئیس راه آهن ارمنستان، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره توسعه همکاری‌های فنی و اجرایی در حوزه حمل‌ونقل ریلی میان کشورهای عضو CIS تبادل نظر کردند.

از جمله محورهای مورد گفتگو در این دیدار می‌توان به ایجاد حمل‌ونقل ریلی پایدار، شناسایی بارهای قابل حمل در مسیر، فعال‌سازی شرکت‌های حمل‌ونقل فورواردر و بررسی راه‌کارهای تسهیل ارتباطات ریلی میان ایران و روسیه از طریق ارمنستان پس از حل مسائل سیاسی مابین آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد.

همچنین با توجه به توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان و نظر به اینکه مسیر کریدور شمال - جنوب از مسیر غربی نخجوان عبور می‌کند، جمع بندی شد که تفاهم نامه مذکور می‌تواند این مسیر را در جهت کریدور شمال - جنوب باز کند و در نتیجه پس از سال‌ها توقف، ارتباط ریلی ایران را از طریق شهر ایروان (ارمنستان) با روسیه برقرار کنند.

در این ملاقات مقرر شد نشست بعدی را در آینده نزدیک در تهران برگزار کنند.