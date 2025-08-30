همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
تکمیل سد مخزنی گرمی چای در استان آذربایجان شرقی با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، سد مخزنی گرمی چای با ظرفیت 46 میلیون مترمکعب در استان آذربایجان شرقی تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این سد مخزنی با حمایت 2050 میلیارد ریالی بانک کشاورزی تکمیل و برای بیش از 350 نفر از مردم منطقه ایجاد اشتغال کرده است.
این گزارش می افزاید: طرح سد گرمی چای میانه به عنوان تنها منبع پایدار و مطمئن تامین آب شرب شهرستان میانه و روستاهای مسیر جزو طرحهای اولویتدار دولت است.