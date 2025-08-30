تکمیل سد مخزنی گرمی چای در استان آذربایجان شرقی با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این سد مخزنی با حمایت 2050 میلیارد ریالی بانک کشاورزی تکمیل و برای بیش از 350 نفر از مردم منطقه ایجاد اشتغال کرده است.

این گزارش می افزاید: طرح سد گرمی چای میانه به عنوان تنها منبع پایدار و مطمئن تامین آب شرب شهرستان میانه و روستاهای مسیر جزو طرح‌های اولویت‌دار دولت است.