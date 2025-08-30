خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

تکمیل سد مخزنی گرمی چای در استان آذربایجان شرقی با حمایت بانک کشاورزی

تکمیل سد مخزنی گرمی چای در استان آذربایجان شرقی با حمایت بانک کشاورزی
کد خبر : 1680382
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، سد مخزنی گرمی چای با ظرفیت 46 میلیون مترمکعب در استان آذربایجان شرقی تکمیل و به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این سد مخزنی با حمایت 2050 میلیارد ریالی بانک کشاورزی تکمیل و برای بیش از 350 نفر از مردم منطقه ایجاد اشتغال کرده است.

این گزارش می افزاید: طرح سد گرمی چای میانه به عنوان تنها منبع پایدار و مطمئن تامین آب شرب شهرستان میانه و روستاهای مسیر جزو طرح‌های اولویت‌دار دولت است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن