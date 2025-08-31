بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور در استان کردستان با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این کشتارگاه صنعتی، بالغ بر 600 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 45 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی حمایت از زنجیره تولید و تامین گوشت با هدف تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را یکی از مهمترین اهداف خود می داند و با پرداخت تسهیلات متنوع در تمام مراحل زنجیره تامین، شامل تولید علوفه و خوراک دام تا احداث دامداری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی، راه اندازی واحد های پرورش ماهی در قفس، احداث کشتارگاه ها و واحدهای فرآوری محصولات گوشتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تامین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، احداث واحدهای بسته بندی و نهایتا حمل و توزیع، از فعالان این حوزه و تامین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارها حمایت می کند.