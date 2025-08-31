خبرگزاری کار ایران
همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از کارخانه فرآوری و بسته بندی خشکبار و میوه خشک و تازه در استان تهران با حمایت بانک کشاورزی

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، کارخانه فرآوری و بسته بندی خشکبار و میوه خشک و تازه شرکت سبز صنعت آرسام با ظرفیت 41500 تن در استان تهران به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش  ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این واحد فرآوری و بسته بندی خشکبار و میوه خشک و تازه ، بالغ بر 500 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 55 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است، شرکت سبز صنعت آرسام در زمینه تولید و بسته بندی مواد غذایی و بازرگانی از جمله تولید فرنچ فرایز ( خلال آماده سیب زمینی ) با ماشین آلات روز اروپایی و بسته بندی میوه تازه ، خشکبار ، حبوبات ، تولید و بسته بندی چیپس میوه و همچنین صادرات انواع میوه جات ، خشکبار ، زعفران ، غلات و چیپس میوه و فعالیت می کند.

 

