خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از واحد کشتارگاه صنعتی طیور در استان کهگیلویه و بویراحمد با حمایت بانک کشاورزی

بهره برداری از واحد کشتارگاه صنعتی طیور در استان کهگیلویه و بویراحمد با حمایت بانک کشاورزی
کد خبر : 1680377
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، کشتارگاه صنعتی طیور شرکت تعاونی تولید خوراک دام،طیور و آبزیان زردانه فدک با ظرفیت 32400قطعه در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این کشتارگاه صنعتی، بالغ بر 920 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 80 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است؛ این کشتارگاه صنعتی، بخشی از زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی شرکت تعاونی تولید خوراک دام،طیور و آبزیان زردانه فدک است که مرغ مادر گوشتی، جوجه کشی، مزرعه پرورش مرغ، کشتارگاه، سردخانه و کارخانه خوراک دام و طیور در این زنجیره تعریف شده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن