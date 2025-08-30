همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از واحد کشتارگاه صنعتی طیور در استان کهگیلویه و بویراحمد با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، کشتارگاه صنعتی طیور شرکت تعاونی تولید خوراک دام،طیور و آبزیان زردانه فدک با ظرفیت 32400قطعه در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راهاندازی این کشتارگاه صنعتی، بالغ بر 920 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 80 نفر فراهم شد.
شایان ذکر است؛ این کشتارگاه صنعتی، بخشی از زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی شرکت تعاونی تولید خوراک دام،طیور و آبزیان زردانه فدک است که مرغ مادر گوشتی، جوجه کشی، مزرعه پرورش مرغ، کشتارگاه، سردخانه و کارخانه خوراک دام و طیور در این زنجیره تعریف شدهاند.