همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از گلخانه 20 هکتاری در استان گیلان با حمایت بانک کشاورزی

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، گلخانه 20 هکتاری محمدعلی شافعی در شهرستان بندر انزلی استان گیلان به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این واحد تولیدی با حمایت 900 میلیارد ریالی بانک کشاورزی احداث شده و زمینه اشتغال 40 نفر را فراهم کرده است.

این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی با تأمین مالی و حمایت از طرح های نوین بخش کشاورزی، نقش مؤثری در توسعه کشاورزی پایدار، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی و رونق اقتصادی مناطق مختلف و تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

 

 

