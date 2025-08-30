همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از گلخانه 20 هکتاری در استان گیلان با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، گلخانه 20 هکتاری محمدعلی شافعی در شهرستان بندر انزلی استان گیلان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این واحد تولیدی با حمایت 900 میلیارد ریالی بانک کشاورزی احداث شده و زمینه اشتغال 40 نفر را فراهم کرده است.
این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی با تأمین مالی و حمایت از طرح های نوین بخش کشاورزی، نقش مؤثری در توسعه کشاورزی پایدار، افزایش بهرهوری، اشتغالزایی و رونق اقتصادی مناطق مختلف و تامین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.