خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از واحد تولید کمپوست گیاهی در استان کردستان با حمایت بانک کشاورزی

بهره برداری از واحد تولید کمپوست گیاهی در استان کردستان با حمایت بانک کشاورزی
کد خبر : 1680373
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، واحد تولید کمپوست گیاهی شرکت کیمیا کشت وصنعت اورامان با ظرفیت 35000تن در استان کردستان به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این واحد تولیدی، بالغ بر 600 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 98 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است بانک کشاورزی در حمایت از طرح های تولیدی و توسعه ای بخش کشاورزی نقشی محوری داشته وامروز توانمندتر از گذشته در خدمت فعالان و تلاشگران عرصه تولید است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن