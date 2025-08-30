بهره برداری از واحد تولید کمپوست گیاهی در استان کردستان با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این واحد تولیدی، بالغ بر 600 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال 98 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است بانک کشاورزی در حمایت از طرح های تولیدی و توسعه ای بخش کشاورزی نقشی محوری داشته وامروز توانمندتر از گذشته در خدمت فعالان و تلاشگران عرصه تولید است.