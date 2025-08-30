در دولت چهاردهم انجام شد:
تأمین مالی 3000 میلیاردی بانک کشاورزی برای توسعه یک واحد پیشرفته فرآوری ذرت
بانک کشاورزی در راستای ایفای نقش محوری خود در تقویت زنجیره ارزش کشاورزی و حمایت از صنایع تبدیلی دانشبنیان، با تزریق یک بسته اعتباری کلان به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال، زمینه را برای جهش تولید در یکی از بزرگترین واحدهای فرآوری ذرت و تولید شیرینکنندههای طبیعی کشور فراهم کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مجتمع تولیدی فرآوری فروکتوز ناب که در زمینی به وسعت ۱۷ هکتار در شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز واقع شده، نمونهای از یک واحد فرآوری پیشرفته با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰ تن محصول بوده و محور اصلی فعالیت آن ، تولید انواع شیرینکنندههای طبیعی بر پایه ذرت مانند شربتهای گلوکز، مالتوز و به ویژه فروکتوز است. این شیرینکنندهها به عنوان جایگزینهای سالمتر و کارآمدتر برای شکر (ساکارز) در صنایع نوشیدنی، شیرینی و شکلات، کیک و کلوچه و سایر فرآوردههای غذایی استفاده میشوند.
بر اساس این گزارش، این پروژه با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر، به توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری در منطقه کمک شایانی کرده است.
این گزارش میافزاید: اقدام بانک کشاورزی در تخصیص این تسهیلات، فراتر از یک حمایت مالی، یک سرمایهگذاری هدفمند در عمقبخشی به زنجیره ارزش کشاورزی و جلوگیری از خامفروشی و در چارچوب سیاستهای این بانک مبنی بر حمایت از صنایعی است که با بهرهگیری از فناوری، محصولات کشاورزی پایه را به فرآوردههایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به تقویت امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور کمک میکنند.