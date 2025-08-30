به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، گلخانه احیاء طبیعت ناب البرز که در فاز نخست خود در زمینی به وسعت ۷ هکتار در شهرستان آبیک استان قزوین به بهره‌برداری رسیده، نمادی از هم‌افزایی فناوری و کشاورزی است و با تکمیل و راه‌اندازی فاز دوم این طرح توسعه‌ای، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید سالانه صیفی‌جات به میزان ۳۰۰۰ تن افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی کامل این واحد گلخانه‌ای، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم می‌شود که نقشی مهم در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به ویژه برای نیروی کار متخصص، ایفا می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: حمایت بانک کشاورزی از این طرح، در چارچوب اقدامات این بانک در حوزه تأمین و تقویت امنیت غذایی و توانمندسازی بخش کشاورزی کشور صورت گرفته است.