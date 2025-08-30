خبرگزاری کار ایران
در دولت چهاردهم انجام شد:

سرمایه‌گذاری 1000 میلیاردی بانک کشاورزی در یک طرح مدرن گلخانه‌ای

سرمایه‌گذاری 1000 میلیاردی بانک کشاورزی در یک طرح مدرن گلخانه‌ای
در چارچوب اجرای برنامه‌های دولت مبنی بر گذار از کشاورزی سنتی به روش‌های نوین و پایدار، بانک کشاورزی با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال، زمینه تکمیل و بهره برداری از یک طرح مدرن گلخانه‌ای کشور را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، گلخانه احیاء طبیعت ناب البرز که در فاز نخست خود در زمینی به وسعت ۷ هکتار در شهرستان آبیک استان قزوین به بهره‌برداری رسیده، نمادی از هم‌افزایی فناوری و کشاورزی است و با تکمیل و راه‌اندازی فاز دوم این طرح توسعه‌ای، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید سالانه صیفی‌جات به میزان ۳۰۰۰ تن افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، با راه‌اندازی کامل این واحد گلخانه‌ای، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم می‌شود که نقشی مهم در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به ویژه برای نیروی کار متخصص، ایفا می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: حمایت بانک کشاورزی از این طرح، در چارچوب اقدامات این بانک در حوزه تأمین و تقویت امنیت غذایی و توانمندسازی بخش کشاورزی کشور صورت گرفته است.

 

