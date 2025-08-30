خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دولت چهاردهم انجام شد:

حمایت 2500 میلیارد ریالی بانک کشاورزی برای توسعه یک زنجیره تأمین پروتئین

حمایت 2500 میلیارد ریالی بانک کشاورزی برای توسعه یک زنجیره تأمین پروتئین
کد خبر : 1680366
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای خودکفایی در محصولات اساسی و رونق تولید، با تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد ریال، زمینه تقویت و توسعه فعالیت یکی از بزرگترین زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ کشور را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل ازروابط عمومی بانک کشاورزی، گروه بهپرور با ظرفیت تولید سالانه ۲۴ میلیون قطعه جوجه، فرآوری و بسته‌بندی پیشرفته ۴۰ هزار تن گوشت مرغ و تولید ۱۰۵ میلیون عدد تخم‌مرغ، یکی از زنجیره‌های تأمین پروتئین در کشور است. علاوه بر این، با تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن دان آماده و تخصصی طیور، این زنجیره توانسته است وابستگی خود به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و کیفیت محصول نهایی را تضمین کند.

بر اساس این گزارش، گستره جغرافیایی فعالیت این طرح توسعه‌ای، استان‌های استراتژیک تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران و همچنین آذربایجان شرقی و غربی را پوشش می‌دهد.

این گزارش می افزاید، توسعه فعالیت‌های گروه بهپرور زمینه اشتغال پایدار برای بیش از ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم آورده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن