حمایت 2500 میلیارد ریالی بانک کشاورزی برای توسعه یک زنجیره تأمین پروتئین

به گزارش ایلنا و به نقل ازروابط عمومی بانک کشاورزی، گروه بهپرور با ظرفیت تولید سالانه ۲۴ میلیون قطعه جوجه، فرآوری و بسته‌بندی پیشرفته ۴۰ هزار تن گوشت مرغ و تولید ۱۰۵ میلیون عدد تخم‌مرغ، یکی از زنجیره‌های تأمین پروتئین در کشور است. علاوه بر این، با تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن دان آماده و تخصصی طیور، این زنجیره توانسته است وابستگی خود به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و کیفیت محصول نهایی را تضمین کند.

بر اساس این گزارش، گستره جغرافیایی فعالیت این طرح توسعه‌ای، استان‌های استراتژیک تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران و همچنین آذربایجان شرقی و غربی را پوشش می‌دهد.

این گزارش می افزاید، توسعه فعالیت‌های گروه بهپرور زمینه اشتغال پایدار برای بیش از ۱۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم آورده است.