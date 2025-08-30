275 هزار میلیارد ریال امهال بدهی و 12 هزار میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، از ابتدای سال 1403 تا پایان تیرماه 1404 بالغ بر 275 هزار میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و بیش از 12 هزار و 309 میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

شایان ذکر است؛ با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در سال جاری تا پایان تیرماه افزون بر 5400 فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی جمعا به مبلغ 32 هزار و 142 میلیارد ریال امهال شده و جرائم وجه التزام بیش از 25800 فقره پرونده تسهیلات سررسید گذشته و معوق جمعا به مبلغ 2064 میلیارد ریال مورد بخشودگی قرار گرفته است.