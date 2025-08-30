خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«کارنامه بانک کشاورزی در دولت وفاق ملی»؛

275 هزار میلیارد ریال امهال بدهی و 12 هزار میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد

275 هزار میلیارد ریال امهال بدهی و 12 هزار میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد
کد خبر : 1680364
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی همسو با سیاست های دولت وفاق ملی و از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، افزون بر 275 هزارمیلیارد ریال امهال بدهی و 12 هزارمیلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، از ابتدای سال 1403 تا پایان تیرماه 1404 بالغ بر 275 هزار میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و بیش از 12 هزار و 309 میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

شایان ذکر است؛ با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در سال جاری تا پایان تیرماه افزون بر 5400 فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی جمعا به مبلغ 32 هزار و 142 میلیارد ریال امهال شده و جرائم وجه التزام بیش از 25800 فقره پرونده تسهیلات سررسید گذشته و معوق جمعا به مبلغ 2064 میلیارد ریال مورد بخشودگی قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن