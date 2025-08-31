آغاز پیشتولید اتوبوس شهری زامیاد با موتور ۳۴۰ اسب بخار
پیشتولید اتوبوس دیزلی مسافری شهری با ظرفیت ۳۴ نفر در شرکت زامیاد آغاز شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علیرضا محمدابراهیمجوشقانی، معاون مهندسی شرکت زامیاد، با اعلام این خبر گفت: پس از چندین سال وقفه، اتوبوس دیزلی زامیاد با ظرفیت مسافری ۳۴ نفر بار دیگر وارد خط تولید این شرکت شد. این محصول که سال گذشته رونمایی شده بود، هماکنون با ظرفیت تولید یک دستگاه در روز به صورت نمونهزنی در حال پیشتولید است و امکان افزایش تولید آن به دو دستگاه در روز نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به مشخصات فنی محصول افزود: این اتوبوس مجهز به موتور کامینز ۳۴۰ اسب بخاری (سیستم پاورترن) و گیربکس فایت دیوا ۶ است که قابلیت و کیفیت لازم برای بهرهبرداری در ناوگان حملونقل درونشهری را فراهم میآورد.
جوشقانی ادامه داد: در مرحله نخست، تولید این محصول بهصورت مونتاژ قطعات وارداتی (CKD) انجام میشود، اما در صورت استقبال بازار، بستر لازم برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی عمق ساخت داخل آن فراهم خواهد شد.
معاون مهندسی شرکت زامیاد همچنین یادآور شد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر تولید اتوبوسهای دیزلی درونشهری است، اما با توجه به استقبال گسترده از نمونه اتوبوس برقی که پیشتر معرفی شده بود، ظرفیت خط تولید شرکت برای ساخت اتوبوسهای برقی و میدلباس نیز وجود دارد و در آینده نزدیک این حوزه توسعه خواهد یافت.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه محصولات داخلی و ارتقای کیفیت تولید، ابراز امیدواری کرد: آغاز پیشتولید این اتوبوس دیزلی، سرآغازی برای گامهای بزرگتر در صنعت حملونقل عمومی کشور باشد.