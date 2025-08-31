خبرگزاری کار ایران
تولید روزانه سایپا از مرز ۱۶۰۰ دستگاه خودرو در روز گذشت/ برنامه‌ریزی برای افزایش مجدد تولید در نیمه دوم سال

میانگین تولید روزانه خودرو در گروه خودروسازی سایپا با افزایش چشمگیری همراه بود و در چند روز گذشته از مرز ۱۶۰۰ دستگاه در روز گذشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و همکاری زنجیره تأمین و قطعه‌سازان از مرز ۱۶۰۰ دستگاه در روز گذشت.

گروه خودروسازی سایپا با وجود معرفی و جایگزینی دو خودروی پرتیراژ وانت ۱۵۱ به وانت ارتقاء یافته و همچنین وانت نیسان با وانت اکستند که طی یک دوره افزایش تدریجی ظرفیت تولید حدود دوماهه به ظرفیت اصلی تولید خواهند رسید و همچنین همه محدودیت‌های برق و تأمین قطعه و ... به میانگین تولید ۱۶۰۰ دستگاه خودرو در روز رسید که نوید بخش روزهای بهتر و افزایش مجدد تولید در هفته‌های آینده را می‌دهد.

گفتنی است در کنار این افزایش تولید برنامه تکمیل‌کاری خودروها با سرعت در حال انجام و پیگیری است و در روزهای آینده شاهد افزایش عرضه و تحویل خودروها به مشتریان گرامی خواهیم بود.

 

