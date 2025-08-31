به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدرضا رجایی امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در آیین بارگیری دومین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی در یارد صدرا اظهار کرد: طرح توسعه فاز ۱۱ شامل دو بلوک 11A و 11B است و کل ذخیره گاز این فاز حدود ۲۱ میلیارد فوت‌مکعب برآورد شده است. پس از خروج شرکت‌های خارجی، توسعه این فاز به پیمانکاران ایرانی سپرده شد و از سال ۱۳۹۸ عملیات توسعه به‌صورت جدی آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از بلوک 11B در سال ۱۴۰۲ با چهار حلقه چاه آغاز شد، افزود: هم‌اکنون تعداد شاخه‌ها در این بلوک در حال افزایش است و برداشت روزانه نیز رشد دارد، به‌گونه‌ای که امروز حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز گاز از این بخش برداشت می‌شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اهمیت عملیات امروز گفت: جکتی که امروز بارگیری شد یک جکت چهارپایه است که از خرداد پارسال در یارد صدرا عملیات ساخت آن آغاز شد و در کمتر از ۱۵ ماه به پایان رسید. این جکت ۷۶ متر ارتفاع دارد و در پنج سطح طراحی شده است. وزن خود سازه ۲۲۵۰ تن است و به همراه متعلقات شامل ضربه‌گیر، عرشه حفاری موقت و اجزای نصب به حدود ۴۱۰۰ تن می‌رسد. پس از انتقال به موقعیت 11A، این جکت با شمع‌ها در دریا ثابت و آماده استقرار دکل حفاری می‌شود.

برنامه‌ریزی برای حفر ۱۵ چاه در SPD11A

رجایی درباره مشخصات دقیق جکت SPD11A بیان کرد: این جکت با چهار پایه برای حفاری ۱۵ حلقه چاه طراحی شده است. ابعاد آن در محل استقرار عرشه ۲۰ در ۲۴ متر و در محل بستر دریا ۳۳ در ۳۸ متر است، همچنین دو رایزر اصلی با قطر ۳۲ اینچ و ۴.۵ اینچ برای انتقال سیالات در آن پیش‌بینی شده است. افزون بر این، یک کیسون با قطر ۳۶ اینچ نیز برای پایداری سازه و انتقال بار به بستر دریا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این سازه از نظر حجم و ابعاد بسیار بزرگ و منحصربه‌فرد است. برای ساخت این جکت تنها ۱۳۲۰۰ متر جوشکاری انجام شده است که اگر بخواهیم به شکل ملموس بیان کنیم، معادل ۳۵ دور کامل به دور یک زمین فوتبال ۳۷۰ متری خواهد بود.

نمادی روشن از توان داخلی در پروژه‌های دریایی صنعت نفت

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: همه مراحل طراحی تا ساخت این جکت به‌طور کامل از سوی پیمانکاران داخلی و با اتکا به تخصص مهندسان و کارگران ایرانی انجام شد. این موضوع نمادی روشن از توان داخلی در اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی صنعت نفت و گاز کشور است.

رجایی با اشاره به اهمیت راهبردی این مرحله گفت: با نصب این جکت و آغاز عملیات حفاری در موقعیت 11A، ظرفیت برداشت فاز ۱۱ افزایش می‌یابد و ایران می‌تواند سهم بیشتری از ذخایر مشترک گاز پارس جنوبی برداشت کند.

انتهای پیام/