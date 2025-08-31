وزیر کشاورزی در نشست خبری:
از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط هستیم/ تعیین نرخ تضمینی گندم؛ به زودی
وزیر جهاد کشاورزی خبر از تعیین نرخ تضمینی گندم به زودی داد و گفت: از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط و بی سابقهترین خشکسالی و موضوعات اقتصاد کلان وضع نرمالی ندارد. برای تامین امنیت غذایی سختگیری زیادی را انجام می دهیم. آنچه میتواند کمک حال ما باشد همت والای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان خرد و عشایر و زنجیره تولید و همه فعالان عرصه کشاورزی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به موضوع غزه و اهمیت امنیت غذایی در کشورها، گفت: افزایش جمعیت، مساله امنیت غذایی را جدی کرده و در اولویت است. یکی از تکالیف دولتها در مقابل ملتها موضوع امنیت غذایی بوده و اولین مولفه امنیت است.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد این موضوع گفت: ما در قانون اساسی و در تاکیدات امام راحل و بیانات رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت غذایی و معیشت مردم گفته شده است. بنابراین یکی از برنامههای جدی دولت است. ما از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط و بی سابقهترین خشکسالی و موضوعات اقتصاد کلان وضع نرمالی ندارد. برای تامین امنیت غذایی سختگیری زیادی را انجام می دهیم. آنچه میتواند کمک حال ما باشد همت والای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان خرد و عشایر و زنجیره تولید و همه فعالان عرصه کشاورزی است.
وی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲ درصد رسید.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۱ درصد افزایش صادرات در ۵ ماهه گذشته در بخش کشاورزی داشتیم. همچنین، ۳ میلیارد دلار تراز تجاری کشاورزی در سال جاری بهبود یافته و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: علیرغم خشکسالیها و تنگناها، بخش کشاورزی توانسته اعداد قابل توجهی را در اقتصاد کلان کشور عرضه کند. این موفقیت حاصل تلاش مضاعف همه فعالان، تولیدکنندگان و ذینفعان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی است.
تامین امنیت غذایی تکلیف ماست
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما یک تکالیف قانونی برای تامین امنیت غذایی کشور داریم و بنا هم هست که با وجود همه این موانع و مشکلات بتوانیم به آن اهداف برسیم. چند مسیر برای عبور از بحران و از شرایط خشکسالی و کمآبی داریم که نخستین آن، مصرف بهینه آب است.
نوری قزلجه افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تکلیف ماست. هنوز اون عدد مشخص در برنامه در اختیار ما قرار نگرفته که آن را کاهش بدهیم و آن عدد پایینتر از آن چیزی است که در برنامه برای ما لحاظ شده یعنی شرایط خیلی سختتر از آن است که با آن مواجه هستیم و حتی برنامه هفتم برای ما ترسیم کرده است. بنابراین مصرف بهینه آب اولویت اول ماست.
وی افزود: تلاش میکنیم از روشهایی که برای مصرف بهینه آب از نظر انتقال و تا رساندن آب به پای گیاه با کمترین تلفات روبروست، استفاده کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اجرای خطوط انتقال و کانالهای آبرسانی و ایجاد سیستمهای نوین آبیاری در مزارع مستلزم هزینههای بسیار بالایی هستند که بخشی از آن تامین می شود، ولی بخشی طبیعتا تامین نمیشود و ما حدود ۵۰ درصد از اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستمها دارد که به تدریج با تزریق منابع انجام خواهد گرفت.
نوری قزلجه با اشاره به راههای دیگر برای صرفهجویی آب، گفت: بهنژادی و بهزراعی از جمله راههای دیگر است.
اراضی کشاورزی تا شهریور سال آینده رفع تداخل میشود
وزیر جهاد کشاورزی در مورد رفع تداخلات اراضی کشاورزی گفت: رفع تداخلات اراضی کشاورزی کماکان در دستور کار است که استان همدان در این زمینه پیشگام است و به پایان رسیده است.
نوری قزلجه ادامه داد: یک میلیون هکتاری که در اسناد دولتی به اشتباه آمده بود رفع تداخل شده و اسناد آن در حال واگذاری به کشاورزان است.
وی با بیان اینکه تا سال آینده در چنین روزی امیداریم کلیه اراضی رفع تداخل شده باشد و اسناد به کشاورزان واگذار شود، گفت: حدود 5 استان دیگر نیز اکنون در مراحل پایانی رفع تداخل است.
وی با بیان اینکه رویه صرفه جویی و برخورد با فساد در واردات کالاهای اساسی ادامه دارد؛ گفت: طبیعی است که این شرایط باعث دلخوری و ناراحتی برخی از تجار شده باشد.
جریان پاداش ۴۰ میلیون تومانی مدیران وزارت جهاد کشاورزی
نوری قزلجه در مورد شایعات پاداش ۴۰ میلیونی مدیران این وزارتخانه گفت: در مقابل زحمات همکاران خود ما کمترین پرداختی را در بین دستگاهها داریم.
وی ادامه داد: ما برای جنگ به غیر از «خدا قوت» هیچ چیز به همکاران مان ندادیم و نگفتیم. آنچه هم پرداخت شده در قالب ضوابط و مقررات بوده و خارج از آن نبوده است.