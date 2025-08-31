به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل راه‌آهن ایران و روسیه در نشستی دوجانبه و در گامی مهم برای تقویت دیپلماسی ریلی و توسعه ترانزیت منطقه‌ای، بر گسترش همکاری‌های فنی، لجستیکی و عملیاتی با محوریت تکمیل کریدور راهبردی شمال–جنوب و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی تأکید کردند.

در ادامه تعاملات دیپلماتیک در جریان سفر اخیر جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به مسکو، نشست مهمی با همتای روسی وی برگزار شد که هدف اصلی آن توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش ریلی و تقویت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار، دو طرف با تأکید بر نقش کلیدی دیپلماسی ریلی در ارتقای روابط حمل‌ونقلی، راهکارهای افزایش حجم جابه‌جایی بار و مسافر در مسیرهای ریلی مشترک را بررسی کردند.

از دیگر محورهای این نشست، تبادل نظر درباره پروژه‌های مشترک، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت لجستیکی و ارزیابی سازوکارهای تشکیل شرکت مشترک ریلی بود.

مدیران عامل راه‌آهن‌های دو کشور همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی کریدور شمال–جنوب در زنجیره ترانزیت جهانی، خواستار تسریع در توسعه زیرساخت‌های فنی، تسهیل فرآیندهای عملیاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقاء بهره‌وری در این مسیر شدند.

در پایان نشست، دو طرف توافق کردند رایزنی‌ها و جلسات تخصصی بیشتری برای شناسایی زمینه‌های تازه همکاری و پیشبرد پروژه‌های مشترک در آینده نزدیک برگزار کنند.