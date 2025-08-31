قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۶۵ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۶۵ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۴ هزار و ۸۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۶۳۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۹۴ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۲۴ تومان است.