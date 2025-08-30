سیر صعودی تولید و بازسازی قطعات نیروگاهی در کشور
مدیرعامل شرکت قطعات توربین شهریار وزارت نیرو با اشاره به اینکه برای پیک تابستان امسال افزون بر ۱۶ هزار قطعه مهم نیروگاهی در این مجموعه بازسازی شده است، گفت: راندمان تولید این مجموعه در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم بالغ بر 15 درصد افزایش یافته است.
اصغر حکیمی در گقت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به خودکفایی کشورمان در زمینه بازسازی قطعات داغ توربینهای گازی نیروگاهی، افزود: در بهار امسال 180 معادل ست قطعات نیروگاهی در این مجموعه تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 11 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه به عنوان اولین و بزرگترین شرکت بازسازی کننده پره توربین و قطعات داغ توربینهای گازی کشور در حال فعالیت است، ادامه داد: این شرکت با بازسازی و تکمیل عملیات ساخت قطعات توربینهای گازی نقش مهمی در حفظ سطح تولید برق کشور بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت قطعات توربین شهریار با تاکید بر اینکه این مجموعه از جمله شرکتهای انگشت شمار جهانی در زمینه بازسازی قطعات داغ نیروگاههای گازی بوده است، بیان کرد: این شرکت از زمان تاسیس تاکنون با بازسازی و ساخت ۱۱ هزار معادل ست قطعات نیروگاهی باعث صرفهجویی ارزی یک میلیارد یورویی شده است و انجام خدمات این شرکت برای کشورهای همسایه از جمله در عراق و سوریه باعث ارزآوری چهار میلیون دلار برای کشور شده است.
حکیمی با اشاره به سیر صعودی خدمات ارائه شده از سوی این شرکت، گفت: این مجموعه خدمترسانی به نیروگاهها را با تولید سالانه ۵۳ معادل ست قطعات نیروگاهی آغاز کرده بود و طی سالهای اخیر تولید خود را به بیش از ۱۲ برابر رسانده است؛ به نحوی که در سال گذشته این رقم به عدد ۶۶۲ معادل ست رسیده است.
وی تاکید کرد: برای پیک تابستان امسال ۱۶ هزار و ۷۷۲ قطعه مهم نیروگاهی در این مجموعه بازسازی شده است که در صورت عدم بازسازی و خرید این قطعات از خارج کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو هزینه به کشور تحمیل میگردید.
مدیرعامل شرکت قطعات توربین شهریار یادآور شد: یکی از اقدامات شاخص این شرکت برای پیک تابستان امسال بازسازی پره توربین واحدهای گازی نیروگاه خلیجفارس بوده است. واحدهای GT۱۳ این نیروگاه ساخته آلستوم فرانسه است که متخصصان داخلی کشورمان موفق به بازسازی و تدوین تکنولوژی این توربین شدهاند.
حکیمی اضافه کرد: پروسه بازسازی و تعمیرات این واحد به ۳۰۰ روز زمان نیاز داشت ولی متخصصان این مجموعه موفق شدند ظرف ۹۰ روز این پروژه تعمیراتی را به پایان برسانند تا واحدهای این نیروگاه برای پیک تابستان امسال با حداکثر آمادگی در مدار تولید قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه این مجموعه قادر به ساخت انواع پرههای توربینهای نیروگاهی، بیان کرد: شرکت قطعات توربین شهریار قادر به بازسازی انواع قطعات تمامی نیروگاههای کشور اعم از انواع توربین کرافت، انواع توربین میتسوبیشی، انواع توربینهای GE، انواع توربین وستینگهاوس و... است.