آغاز فاز سوم ارزش افزوده هوشمند

وی افزود: بر خلاف دیدگاه هایی که مالیات را صرفا منبعی برای تامین منابع مالی دولت می دانند، بنده بعد اجتماعی هم بر آن می افزایم چرا که اگر همراهی و همدلی مودیان و مردم نباشد هزینه مالیات ستانی بسار در کشور بالا خواهد بود.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور تصریح کرد: به همت همکارانم در سازمان امور مالیاتی کشور ما توانستیم سال گذشته اقدامات مثبتی را در حوزه مالیات ستانی هوشمند انجام دهیم. سال گذشته با وجود تورم قابل توجه در کشور، وصولی درآمدهای مالیاتی بیش از صدرصد محقق شد و شاهد اعتراضی از سوی مودیان در این حوزه نبودیم.

سبحانیان گفت: نتایجی که اکنون ما شاهدش هستیم به سبب اقداماتی است که پیش از ما صورت گرفته و ما گاها آنها را تکمیل کردیم. راه برای موفقیت در حوزه مالیات ستانی بسیار است که برای انجام این امر نیازمند یاری تمام عزیزان هستیم.

وی گفت: از زمانی که در سازمان امور مالیاتی حاضر شدم تلاشمان این بوده تا با هوشمند سازی نظام مالیاتی شاهد وصول عادلانه و منصفانه مالیات باشیم.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: تمام تلاشمان در دوران دوازده روز جنگ تحمیلی این بود که مودیان کوچکترین دغدغه ای را در خصوص مالیات نداشته باشند.

سبحانیان بیان کرد: در پنج ماه نخشت سال حدود 26 درصد رشد وصولی درامد های مالیاتی داشتیم برای این ماه نیز مبلغ بالایی در نظر گرفته شده که در صورت تحقق رشد حدود 40 درصدی را در شش ماه رقم خواهیم زد که تقریبا مشابه سال های قبل خواهد بود.

وی تصریح کرد: در زمینه استرداد به نسبت سال قبل در پنج ماهه نخست سال بالای 50 درصد رشد داشتیم. در حوزه عوارض بر ارزش افزوده به شهرداری ها در پنج ماهه ابتدایی امسال رشد 45 درصدی را داشتیم به طوری که مجموع مبالغ ورودی به حدود 110 هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که سال گذشته این رقم 76 هزار مییلیارد تومان بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در زمینه تمکین مالیات نیز سازمان امور مالیاتی موفق شد که این بخش را بالا برده و حضور مودیان در ادارات کل را کاهش دهد. رشد ابرازی اشخاص حقوقی در سال 1403 نسبت به 1402 بالغ بر 87 درصد بوده است این درحالی است که میزان وصولی 72 درصد بوده است.

سبحانیان گفت: میزان رسیدگی علی رغم رشد مزبور از 66 درصد به 31 درصد رسیده است یعنی بیش از نصفی اشخاص حقوقی کارشان درست بوده است . در حوزه اشخاص حقیقی رشد ابرازی 82 درصد در سال گذشته بوده همچنین رشد وصولی در این حوزه به 51 رسیده است این عدد نشان از وزن بیشتر رشد ابرازی دارد.

وی خاطرنشان کرد: میزان رسیدگی از 51 درصد در به 20 درصد رسیده است یعنی میزان اظهار نامه های ارسالی کاهش یافته است. بیش از90 درصد از اشخاص حقیقی مشمول تبصره ماده 100 می شوند و تعداد اندکی حدود 3 الی 4 درصد کل اشخاص حقیقی برایمان اظهارنامه صادر می کنند.

وی هوشمندسازی را رویکرد اصلی نظام مالیاتی خواند که همسو با رویکردهای دولت، وصول منطقی و عادلانه را به دنبال دارد و تصریح کرد: راهبرد نظام مالیاتی از شیوه سنتی به یک سیستم هوشمند توأم با تغییر ساختاری تغییر یافته که با ایجاد معاونت هوشمندسازی با دو دفتر حسابرسی سیستمی و خوداظهاری همراه بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: طبق تاکید ریاست محترم جمهور و وزیر اقتصاد سازمان امور مالیاتی کشور میبایست بحث خود اظهاری را در اولویت قرار دهد . خود اظهاری به نحوی باید برنامه ریزی شود که مودی منفعت خود را در خود اظهاری درست ببیند که این موضوع نیازمند برنامه ریزی است در همین راستا ما دفتر ستادی را طراحی کردیم افزایش آمار ابرازی مدیون تلاش و زحمت شبانه روزی همکاران سازمان و برنامه ریزی های اصولی است.

وی افزود: بحث محاسبه مالیات در همه منابع و پایه ها به صورت هوشمند و سیستمی صورت می گیرد در گذشته الکترونیکی شدن صرفا منوط به ارسال اظهار نامه ها بود اما اکنون رسیدگی ها هم به صورت سیستمی انجام می شود به طور مثال در زمینه اجرای مستغلات به صورت 100 درصد سیستمی امور انجام می شود در حوزه مالیات بر حقوق نیز به طور صدرصد تعین مالیات توسط سیستم صورت می پذیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: هدفمان از هوشمند سازی افزون بر کاهش مراجعات مودیان، تمرکز نیروی انسانیمان بر روی پرونده های مهم تر و بزرگتری که اکنون امکان بررسی سیستمی آن‌ها نیست.

سبحانیان گفت: در حوزه اشخاص حقیقی اقدامات قابل توجهی در حوزه اظهار نامه های پیش فرض و تبصره ماده ۱۰۰ صورت گرفته است. در اظهار نامه پیش فرض مطابق بررسی‌های‌ انجام شده جز کشور های پیش رو هستیم؛ بخش قابل توجه تشخیص‌های ما از منظر سامانه برآوردی خواهد بود.

وی بیان کرد: در حوزه اشخاص حقوقی برگه تشخیص‌های سیستمی عملکرد را صادر می‌کنیم سامانه برآوردی در این زمینه اتفاق می‌افتاد در حوزه ارزش افزوده نیز اظهارنامه پیش فرض را، از دی ماه ۱۴۰۲ عملیاتی کردیم. خوشبختانه هر دوره ای را جلو رفتیم خود مودیان ابراز رضایت بیشتری نسبت به قبل کرده‌اند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ظرفیت فناوری سازمان را به شدت توسعه بخشیدیم البته می‌بایست توسعه افزایش یابد چرا که ستون فقرات نظام مالیاتی سیستم هوشمند است. اکنون ۶۰ قرارداد برون سپاری فناوری را داریم در صورتی که زمانی که بنده سکان ریاست را در دست گرفتم این قراردادها دو مورد بود، همچنان معتقدم این امر می‌بایست توسعه یابد .

وی بیان کرد: صدور مالیات بر ارزش افزوده برخی مشاغل که عمدتا از کسب و کار های خانگی هستند و درآمد کمی دارند از ۲۰ روز دیگر آغاز خواهیم کرد. و فاز سوم را از ابتدای زمستان آغاز خواهیم کرد تا یک اطلاع رسانی قوی صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: اسناد مالی کاغذی را با الکترونیک جایگزین کرده ایم که این امر در صورت حساب الکترونیکی و دفاتر تجاری الکترونیکی صورت گرفته است.

سبحانیان گفت: از ابتدای ارزش افزوده ماده ۱۸۷ مودیان به ما در حوزه بدهکاری و بستان کاری اعتماد می‌کنند در تمام ادوار سه ماه گذشته بجز زمستان سال ۱۴۰۳ ابرازی بستان کاری مودیان از ابرازی بدهکاری آن ها بیشتر بوده است.

وی افزود: بسیاری معتقد بودند که با اجرای سامانه مودیان و قانون فروشگاهی، وصولی سازمان کاهش خواهد یافت؛ اما خوشبختانه در زمستان ۱۴۰۳ برای نخستین بار ابرازی بدهکاری مودیان نسبت به بستان کاری کمتر بود که این نتیجه محاسبه سیستمی از طریق قوانینی بوده که در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی فرار داده شده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: مانده بدهکاری بهار سال گذشته آخرین دوره اجرا ارزش افزوده ابرازی مثبت ۹۰ همت بوده امسال به ۱۵۰ همت رسیده است که نشان از رشد ۶۶ درصدی دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: تعداد صورت‌ حساب الکترونیکی که به صورت ماهانه دریافت می‌کردیم در تیرماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۱۸ میلیون فقره بود، اکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فقره مجموع صورت حساب های نوع یک و دو است .

وی افزود: معتقدیم که نظام مالیاتی شریک راهبردی مودیان هست و بارها به همکارانم گفته ام که باید با مودیان برخورد قابل احترامی داشته باشند و تکالیف خود را به منظور تکریم مودی به درستی انجام دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از نرخ‌گذاری ۳.۵ میلیون کالا و خدمات خبر داد و افزود: این اقدام در زمینه ارائه صورتحساب الکترونیکی، علاوه بر تسهیل کار، به شفافیت و عدالت نیز کمک شایانی کرده است.

وی گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم سازمان مالیاتی کشور این است که اگر کسی صورت حساب الکترونیکی صادر کند حق برخورد وجود ندارد. ما باید به سهم خودمان نظام مالیاتی را برای مودی پیش بینی پذیر کنیم؛ مودی که می‌خواهد درگیر موانع رسیدگی مالیاتی نشود می‌بایست صورت حساب الکترونیکی صادر کند .

سبحانیان بیان داشت: بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده، برای نخستین بار امسال در کوتاه ترین زمان ممکن رخ داد. برای حدود ۲۰۹ مودی حدود ۳.۴ همت کمتر از یک ماه استرداد انجام شد و قطعی سازی کردیم .

وی گفت: ۹۰ هزار پرونده ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲ را به صورت سیستمی قطعی سازی کردیم و این یکی از مهم ترین اقدامات از منظر مودیان بود.

