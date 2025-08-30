تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ جزئیات

به گزارش ایلنا، در اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودرو آمده است:

خودرو برقی - بنزینی (هیبریدی) شامل

۱-۹- خودرو برقی بنزینی (هیبریدی) پلاگین پی اچ ای وی انواع خودرو سواری با هر دو موتور پیستونی درون سوز حرفه ای احتراقی و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه که قابلیت تغذیه (شارژ) از طریق اتصال به منابع خارجی برق را دارند.

۲-۹- خودرو بردافزا ای آر ای وی انواع خودرو سواری دارای موتور برقی به عنوان نیروی محرکه خودرو و موتور احتراقی صرفاً به منظور تغذیه شارژ) باتری بوده و در این آیین نامه جزو خودرو برقی محسوب میشود.

-۳- خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی اچ ای وی انواع خودرو سواری با هر دو موتور پیستونی درون سوز حرفه ای احتراقی و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه

ماده ۲ -از زمان ابلاغ این آیین نامه هر گونه تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره (۱) قانون بر اساس مفاد این آیین نامه صورت میگیرد مجوز واردات خودرو از طریق سازوکار رتبه بندی رقابتی ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ شاخص هایی از قبیل بهای پایه وارداتی خدمات پس از فروش نمایندگی سابقه واردات خودرو و رضایتمندی مشتری توسط وزارت صمت ابلاغ میشود.

تبصره -۱ واردات خودرو سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و با رعایت مقررات این آیین نامه در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی راجع به منشأ ارز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره -۲ افرادی که از سازمان سرمایه گذاری خارجی مجوز سرمایه گذاری دریافت کرده اند و هنوز مجوز مربوطه معتبر است مجاز میباشند تا به ازاء هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور یک خودرو خارجی نو تا سقف ۲۰ هزار دلار و در چهارچوب مفاد این آیین نامه وارد کشور نمایند.

ماده ۳ -بانک مرکزی مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام میزان ارز قابل تخصیص ماهانه از ابتدای سال برای این آیین نامه در چهارچوب بودجه ارزی وزارت صمت به وزارت صمت و سازمان اقدام و مطابق آن هر هفته (۴) از ارز تخصیصی به مصارف حوزه تولید و تجارت کشور را متناسب با تعداد خودرو در هر ردیف جدول موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه برای مصارف ذکر شده تخصیص ارز نماید.

تبصره ۱- تأمین ارز موضوع این آیین‌نامه صرفاً در اجرای مفاد بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- ثبت‌سفارش صرفاً بر ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک، فاقد اعتبار است.

تبصره ۳- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.

ماده ۴- شرایط فنی واردات خودرو موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱- خودرو باید دارای استانداردهای پایه‌ای نظیر شاسی، سال ساخت خودرو در سامانه شناسایی خودرو (وایناکد، VIN) زمان ورود به کشور کمتر از پنج سال باشد.

۲- خودرو باید دارای استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و دارای گواهی‌های معتبر باشد.

الف- خودروهای دارای موتور بنزینی باید دارای استاندارد آلایندگی یورو ۶ یا بالاتر باشند.

ب- خودروهای دارای موتور دیزلی باید دارای استاندارد آلایندگی یورو ۶ (دی‌وی‌اس، DVS) یا بالاتر باشند.

۳- خودرو باید دارای گواهی اصالت تاییدشده توسط شرکت مادر یا نماینده رسمی آن باشد.

۴- خودرو باید دارای گواهی اصالت تاییدشده توسط شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باشد.

۵- خودرو باید دارای گارانتی معتبر (وارانتی) باشد.

۶- خودرو باید دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران باشد.

تبصره ۴- خودروهای وارداتی باید تمامی استانداردهای موردنیاز مصوب کمیته تطبیق استانداردهای خودرویی کشور را رعایت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است بر اساس استانداردهای روز اتحادیه اروپا، مقررات ملی و دستورالعمل‌های مصوب، این آیین‌نامه را اجرا و نظارت نماید.

