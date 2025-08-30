به گزارش ایلنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که افت بازار سهام و خروج سرمایه‌های خرد و کلان از بورس در هفته‌های اخیر راهی بازارهای کاذبی چون دلار شد و در پی اسنپ‌بک آشفتگی این بازار را تشدید کرد.

هفته‌هاست ناظران بازار نسبت به اثر منفی کشمکش وزارت صمت با ایران خودرو و تبعات آن روی بازار سرمایه هشدار می دهند؛ چراکه یکی از شاخص‌های نقدینگی در کشور "بورس" و یکی از شاخص‌های اصلی بورس نمادهای خودرویی بویژه "ایران خودرو" است.

اگرچه مدیریت ایران‌خودرو در شش ماهه پس از واگذاری به بخش خصوصی تلاش کرد با ارتقای کیفی و کمی، اعتبار نماد این شرکت را برگرداند و از طریق تصاحب ۵۳ درصد سهم بازار خودرو گام‌های قابل‌توجهی در این راستا برداشت، اما تقابل وزارت صمت با بزرگترین خودروساز کشور بر سر قیمت‌گذاری دستوری منجر به بسته ماندن نماد این کمپانی در بورس برای مدت طولانی شد.

رویه وزارت صمت با ادعاهای متعدد سخنگوی سازمان تعزیرات علیه ایران‌خودرو در نشست مطبوعاتی و طرح اتهامات اثبات نشده تشدید شد و به افزایش حس ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی به آینده این شرکت منجر شد.

اگرچه وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری با اتهاماتی از جمله دورزدن اصل ۴۴ قانون اساسی، عدول از رای دیوان عدالت همچنین دستکاری فرمول شورای رقابت و قیمت‌ سازمان حمایت متهم است و پرونده‌های مفتوحی دارد اما سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن روایت یکسویه، اطلاعات نادرستی را چاشنی ادعاها علیه بزرگترین شرکت خودروسازی کشور کرد.

ادعاهایی مشابه آنچه پیشتر درباره شرکت بهمن مطرح شده و درنهایت به تبرئه این کمپانی انجامید و حالا این رویه مقابل ایران خودرو تکرار شد تا باز هم سازمان تعزیرات مصداق همان فردی باشد که بر سر شاخه نشسته و بن می‌برید!

