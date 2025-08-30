میزان تامین ارز واردات امسال به ۲۳.۲ میلیارد دلار رسید

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ از سوی این بانک بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است.

بنابر این گزارش ۱۷ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار از ارز تأمین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده و واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.

این گزارش حاکی است، ۳۷۰ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.