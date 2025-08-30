واردات ۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزارتنی برنج خارجی توسط بازرگانان باهدف تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شهرزاد مشیری اظهار داشت: این محمولهها بهشرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور میشود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
به گفته وی، واردات ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی از پاکستان و هند در حال انجام است.
مشیری افزود: عرضه برنج وارداتی بهصورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد به همین دلیل، نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گرانفروشی وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد که همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج میتواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تامین نیاز مصرفکنندگان ایفا کند.
مشیری اذعان داشت: جزییات مربوط به این ثبت سفارشها در سایت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قابلمشاهده است.