هدفگذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم توسعه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در یک سال اخیر ۷ مرتبه رکورد تولید گاز در کشور شکسته شده، اما همچنان کشور با ناترازی انرژی مواجه است، گفت: تولید روزانه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حمید بورد صبح امروز (شنبه، هشتم شهریور) در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه مطالعه طرح توسعه و بهرهبرداری میدانهای گازی هالگان و شاهینی بین شرکت ملی نفت ایران و ایمیدرو، شرکتهای فولادی و مپنا با تأکید بر اینکه امروز شاهد امضای تفاهمنامهای هستیم که در نوع خود کمنظیر است، اظهار کرد: این اقدام برای نخستین بار با هماهنگی دولت چهاردهم و پیگیریهای تیم جدید وزارت صمت است و بیتردید اقدامی شایسته و راهبردی برای صنعت کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته، پیشنهادهای متعددی از سوی بخشهای مختلف برای توسعه میدانهای گازی هالگان و شاهینی دریافت کردیم که بلافاصله از آن استقبال و پیگیری شد، افزود: شرکتهای فولادی بهعنوان مصرفکنندگان عمده گاز، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند. تصمیمهای اخیر در خصوص این میدانهای جدید گازی که عمر اکتشاف آنها بسیار کوتاه و جوان هستند، نویدبخش افزایش تولید است. گزارشهای هفته گذشته نیز نشان میدهد دولت با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال میکند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه بر اساس برنامهریزیها، میتوانیم در دورههای اوج مصرف، از تولیدات این میدانها بهرهبرداری کنیم و بهگونهای پیش برویم که شرکتهای فولادی در شبکه گاز با مشکل مواجه نشوند، مگر در موارد خاص عملیاتی تصریح کرد: روند تولید از این میدانها بهصورت پلکانی آغاز میشود و طی یک سال آینده، این صنایع بهتدریج میتوانند از تولید این میدانها تأمین گاز خود را انجام دهند. هدفگذاری ما رسیدن به تولید ۳۵ میلیون مترمکعب در روز است و در صورت امکان میتوان از ظرفیت خالی پالایشگاه فجر جم برای پالایش گاز این میدانها بهره گرفت.
بورد یکی از دلایل استقبال از این تفاهمنامه را، نقش وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی این طرح و ایجاد هماهنگی میان شرکتهای فولادی عنوان کرد و گفت: البته سازوکار اجرایی نیازمند مذاکرات بیشتر است و هنوز به مرحله قرارداد نرسیدهایم، اما این تفاهمنامه را به فال نیک میگیریم و مذاکرات آتی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه این مدل همکاری را میتوان برای تأمین گاز مورد نیاز پتروشیمیها نیز توسعه داد، اظهار کرد: در پایان برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شرکت ملی نفت ایران رسیدن به ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این شرکت در یک سال اخیر ۷ مرتبه رکورد تولید گاز در کشور را شکسته، اما همچنان کشور با ناترازی انرژی روبرو است، گفت: بهزودی تفاهمنامه طرح توسعه میدان گازی مدار نیز با شرکت فولاد سپاهان منعقد میشود تا بخشی از ناترازی گاز در صنعت فولاد کشور نیز در آینده نزدیک برطرف شود.
چشم امید فولادیها به سرمایهگذاری در توسعه میدانهای گازی
محمد آقاجانلو، سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این آیین با تشکر از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بابت سرعت عمل انعقاد این تفاهمنامه با بیان اینکه ظرفیت احداثشده صنعت فولاد کشور اکنون بیش از ۵۲ میلیون تن است و تا پایان سال به ۵۵ میلیون تن میرسد، گفت: این صنعت هماکنون سالانه به دلیل ناترازی انرژی کمتر از ۳۲ میلیون تن تولید دارد. متأسفانه با وجود سرمایهگذاری عظیم در این صنعت، بسیاری از شرکتها با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. این موضوع خسارت بزرگی برای کشور است؛ سرمایهای ملی که بلااستفاده مانده و بهرهبرداری لازم از آن صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه بیش از ۷۰ درصد محصولات صنعت فولاد، بهعنوان ماده اولیه سایر صنایع استفاده میشود، وقتی گاز وارد فرآیند تولید ما نمیشود، صنایع عمدهای در کشور دچار مشکل میشوند.
سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تأکید بر اینکه شرکتهای اصلی فولادی و معدنی ما اکنون با بحران برق و گاز مواجه و این بحران باعث کاهش حاشیه سود، توقف تولید و عدم بازگشت سرمایه در آنها شده است، افزود: این تفاهمنامه قطعاً نقطه آغاز یک فعالیت بزرگ است و امیدواریم با همکاری وزارت نفت، بتوانیم گامهای مؤثری برداریم.