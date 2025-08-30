اعلام قیمت طلا و سکه ۸ شهریور ۱۴۰۴
امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ آخرین قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان معامله میشود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۴۰۸ دلار است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۹۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۸۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۲۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.