خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های هالگان و شاهینی

امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های هالگان و شاهینی
کد خبر : 1679845
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های گازی هالگان و شاهینی بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و مپنا امضا شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نفت، تفاهم‌نامه توسعه دو میدان گازی صبح امروز (شنبه، هشتم شهریور) با حضور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و محمد آقاجانلو، سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا شد.

این میدان‌ها با حجم گاز درجای درمجموع حدود ۱۸ تریلیون فوت‌مکعب در جنوب استان فارس قرار دارند. با امضای این تفاهم‌نامه و توسعه میدان‌های گازی هالگان و شاهینی پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز و ۲۵ هزار بشکه میعانات تولید شود.

جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه این دو میدان، تأمین خوراک صنایع فولادی و معدنی و کمک به کاهش ناترازی گاز کشور از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن