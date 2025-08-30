تولید نفت آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ رکورد زد
تولید نفت خام آمریکا در پی افزایش عرضه در ایالتهای کلیدی و افزایش تقاضای فرآوردههای نفتی، در ماه ژوئن به بالاترین سطح تاریخی رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور در ماه ژوئن با افزایش روزانه ۱۳۳ هزار بشکهای، به ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز رسید و بالاترین سطح ثبتشده تاکنون را تجربه کرد.
بر اساس دادههای ماهانه عرضه نفت، تولید نفت خام در ایالت تگزاس، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت آمریکا، با ۱۱ هزار بشکه افزایش روزانه به ۵ میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از ماه آوریل بهشمار میآید.
در ایالت نیومکزیکو، دومین تولیدکننده بزرگ نفت، تولید با افزایش روزانه ۴۰ هزار بشکهای به ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه مارس است.
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام ایالات متحده از منطقه خلیج مکزیک هم با افزایش روزانه ۶۷ هزار بشکهای، به یک میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ است.
عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی، بهعنوان شاخصی از تقاضا، در ماه ژوئن با افزایش روزانه ۶۸۴ هزار بشکه به ۲۱ میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ است.
تقاضای بنزین در همین ماه با رشد روزانه ۲۰۵ هزار بشکهای به ۹ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه رسید که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) است، همچنین تقاضای سوخت جت با افزایش روزانه ۸۴ هزار بشکهای به یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۱۸ بهشمار میآید.
بر اساس گزارش تولید ۹۱۴، تولید ناخالص گاز طبیعی در ۴۸ ایالت جنوبی آمریکا در ماه ژوئن به رکورد روزانه ۱۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوتمکعب رسید که نسبت به ۱۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون فوتمکعب در ماه مه افزایش یافته و با رکورد پیشین در ماه مارس برابر با ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون فوتمکعب قابل مقایسه است.
در میان ایالتهای تولیدکننده برتر گاز، تولید ماهانه در تگزاس با ۰.۷ درصد افزایش به روزانه ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون فوتمکعب و در پنسیلوانیا با یک درصد افزایش به ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون فوتمکعب در روز رسید.