به گزارش ایلنا، به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اعلام به موقع الگوی کشت برای سال زراعی جدید اظهار داشت: مهمترین برنامه‌ای که اکنون در دست داریم بحث الگوی کشت است که امسال جدی‌تر دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: رویکردی که امسال در پیش گرفته شده، آن است که قبل از ابلاغ الگوی کشت، این موضوع را به مشورت مسئولان استانی می‌گذاریم که آنها هم آخرین نظرات خود را اعمال کنند.

نوری با اشاره به این که تشکل‌ها و کشاورزان هم در مورد الگوی کشت نظر خواهند داد، افزود: با یک اجماع عمومی در نهایت الگوی کشت را تا مهر امسال اعلام و ابلاغ می‌کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: پس از ابلاغ الگوی کشت انتظار می‌رود هم کشاورزان آن را رعایت و هم مسئولان در استان از آن حمایت کنند چرا که همه برنامه ریزی‌ها در کشور برای تأمین امنیت غذایی و برنامه ریزی برای صادرات محصولاتی است که بیشتر تولید می‌شوند بر اساس الگوی کشت تنظیم می‌شود.