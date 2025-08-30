رشد ۲۶ درصدی درآمد مالیاتی در ۵ماهه نخست سال

به گزارش ایلنا، هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس مدیران مالیاتی کشور گفت: مالیات ستانی امر پیچیده و سختی است، که در شرایط فعلی کشور نیازمند تدبیر بیشتر است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: مالیات‌ستانی را فقط یک امر اقتصادی صرف نمی‌دانیم، بلکه ملاحظات اجتماعی را در آن بسیار مهم می‌دانیم.

به گفته سبحانیان، رویکرد اصلی نظام مالیاتی، هوشمندسازی بوده که با وصول منطقی و عادلانه همسو با رویکردهای دولت بوده است.

وی گفت: در ۵ ماهه ابتدایی سالجاری، ۲۶ درصد رشد درآمدی داشته ایم. همچنین در ۵ ماهه امسال در زمینه استرداد بالای ۵۰ درصد رشد داشته ایم که بیانگر همراهی با کسب و کارها است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه، در زمینه ارتقای تمکین، اقدامات مهم و کم نظیری رخ داده و رشد ابرازی ۸۷ درصدی اشخاص حقوقی رقم خورده است، گفت: راهبرد نظام مالیاتی از شیوه سنتی به یک سیستم هوشمند توأم با تغییر ساختاری با ایجاد معاونت هوشمندسازی با دو دفتر حسابرسی سیستمی و خود اظهاری بوده است.

شروع فازسوم وصول برخط مالیات ارزش افزوده از مهر

وی افزود، محاسبه مالیات در همه منابع به صورت سیستمی در دستور کار قرار گرفته از جمله در حوزه مستغلات، حقوق و … که به صورت ۱۰۰ درصد سیستمی انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: وصول مالیات بر ارزش افزوده به صورت برخط در حال انجام است. فاز سوم آن را از اول مهر شروع می‌کنیم که همراهی مسؤلین در این زمینه جدی است.

در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مدیران مالیاتی کشور گفت: همدلی و وفاق در کشور، نیازمند یکسری اقدامات چابک، سریع و شجاعانه از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده است که سازمان امور مالیاتی از جمله آنهاست که اقدامات خوبی از جمله تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی به دلیل جنگ دوازده روزه انجام داده است.

وی افزود، نگاه ما به مالیات، از یک طرف تأمین درآمد و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت است. که افزایش نسبت درآمد به هزینه از سوی نظام مالیاتی شایسته تقدیر است.

دوم، کمک به تولید و سیاستگذاری نظام مالیاتی در این راستا است، که با اصلاح دستورالعمل‌ها و فرایندها قابل تحقق هست.

وزیر اقتصاد گفت: حکمرانی مبتنی بر داده موضوعی است که باید در دستور کار نظام مالیاتی قرار بگیرد بویژه با تاکید رئیس‌جمهور در این راستا، که می‌تواند در بقیه بخش‌های اقتصادی مثل نظام اعتبارسنجی نیز کارایی داشته باشد.

مدنی زاده گفت: یکی از معضلات اقتصادی، سو تخصیص منابع ناشی از ملاحظات مالی و انسانی است که در این راستا، با حکمرانی مبتنی بر داده نظام مالیاتی می‌تواند کمک شایانی کند که علاوه بر محاسبات سیستمی مالیات در سایر بخش‌ها کمک کننده باشد.

انتهای پیام/