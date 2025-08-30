معاون وزیر صمت در گفتوگو با ایلنا:
تولید ۱۶۰۰ کیلوگرم طلا در شرکتهای دولتی
معاون وزیر صمت با بیان اینکه صادرات طلا توسط بخش دولتی به هیچ عنوان صورت نمیگیرد، گفت: تولید طلای شرکتهای دولتی زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۸۸ کیلوگرم بوده است.
محمد آقاجانلو، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه ایران دارای معادن طلای زیادی است، در حال حاضر چند معدن طلا داریم؟» گفت: بر اساس آخرین دادههای موجود در سند جامع طلای کشور، تعداد پروانههای بهرهبرداری در کشور شامل ۹ پروانه دولتی و ۴۲ پروانه خصوصی است که درمجموع ۵۱ معدن میشود.
معاون وزیر صمت در مورد صادرات طلا از این معادن نیز گفت: در رابطه با صادرات این نکته گفتنی است که صادرات توسط بخش دولتی به هیچ عنوان صورت نمیگیرد.
آقاجانلو در پاسخ به این سوال که «تولید طلا از این معادن چقدر بوده است؟» گفت: تولید طلای شرکتهای دولتی زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۸۸ کیلوگرم بوده است.
جزئیات وضعیت ایمنی معادن در شرایط اضطراری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت ایمنی در معادن ایران با توجه به حساسیت این موضوع، گفت: این سازمان در راستای ایمنی معادن خود اقدامات کلیدی را اجرا کرده است.
آقاجانلو این اقدامات را اینگونه برشمرد: اجرای پروژههای احداث پایگاههای امداد و نجات، بررسی وضعیت HSE و ارزیابی برنامههای سالیانه ممیزی عملکرد HSE در واحدهای تحت پوشش، شروع پروژه استقرار سیستم مدیریت شرایط اضطراری و تدوین راهنماهای عملیاتی در سازمان ایمیدرو، انجام ارزیابی ریسک در هر ۳ حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، تدوین پلانهای آمادگی برای شرایط بحرانی پیشبینیشده، تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز براساس شرایط اضطراری پیشبینیشده و تدوین سناریوهای بحران بر اساس رویدادهای محتمل واکنش در شرایط اضطراری شناساییشده.