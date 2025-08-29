خبرگزاری کار ایران
واکنش اتاق ایران به گزارش منتشرشده درباره آثار مکانیسم ماشه

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به گزارشی منتسب به اتاق ایران که به تازگی در برخی پیام‌رسانها منتشر شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش  ایلنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عصر پنجشنبه در واکنش به گزارشی منتسب به اتاق ایران که به تازگی در برخی پیام‌رسان‌ها منتشر شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر گزارشی منتسب به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (اسنپ بک) بر اقتصاد ایران» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بدین وسیله اعلام می‌گردد این گزارش به تأیید اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های این اتاق نرسیده و مورد تأیید نیست.

این اطلاعیه می‌افزاید: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای نقش‌آفرینی مثبت، حمایت از حقوق بخش خصوصی و حفظ منافع ملی، پیش‌تر گزارشی تحت عنوان «تحلیلی بر آثار سیاسی و اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل» تهیه و به مراجع عالی و تصمیم‌ساز کشور ارسال کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، گزارش‌های مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فقط از طریق پایگاه خبری و صفحات رسمی اتاق ایران در فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌شود.

هتل کیش