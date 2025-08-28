مدیرعامل توانیر:
صادرات برق تقریبا به صفر رسیده است
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: میزان صادرات برق کشور به دلیل ناترازی داخلی به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی امروز (پنجشنبه) در حاشیه بهره برداری از پروژه های مهم صنعت برق افزود: میزان صادرات تقریبا صفر شده تا برق مورد نیاز داخل تامین شود.
وی درباره میزان تولید برق نیروگاههای برق آبی ادامه داد: اکنون تولید برق آبی ها کمترین میزان است؛ این تولید در شهریور ۳۰ هزارمگاوات است در حالی که در مردادماه ۹۵ هزار مگاوات بود.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در واقع در شهریورماه امکان تولید برق آبی ها یک سوم مردادماه است که این امر ناشی از خشکسالی است.
رجبی مشهدی گفت: به تدریج که سدها آب از دست میدهند تولید برق آنها نیز کاهش می یابد.
وی ادامه داد: اکنون تولید برق از نیروگاههای کارون سه و چهار را از دست داده ایم که همین امر بر ناترازی ها اثرگذار است. البته با وارد مدار شدن نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی جدید بخشی از این ناترازی ها برطرف میشود.
رجبی مشهدی گفت: روز گذشته کمتر از هزار مگاوات از ۱۲ هزارمگاوات ظرفیت برق آبی ها را در مدار داشتیم و شب گذشته نیز حدود چهار هزار مگاوات در مدار بود.
مدیرعامل توانیر درباره خاموشیها گفت: خاموشیها به علت کمبود و ناترازی است آنچه برنامهریزی انجام میشود، عادلانه است اما بخشهایی از حساسیت بیشتر برخوردارند، مانند مراکز درمانی و امنیتی که لاجرم نمیتوانیم محدودیتها را مشابه بقیه برای آنان در نظر بگیریم.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار رشد اوج بار نه تنها افزایش نداشت بلکه ۳ درصد هم کمتر شد و ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات کمتر از سال گذشته بوده است.
وی افزود: این افتخاری برای کشور است و ناشی از برخورد جدی با رمز ارزهای غیر مجاز و هوشمند سازی شبکه و برنامه های مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: با بهینه شدن وسایل برقی و کولرهای گازی مصرف بازهم کاهش خواهد داشت.