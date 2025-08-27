خبرگزاری کار ایران
تامین کامل گندم مصرفی کشور تا پایان سال

تامین کامل گندم مصرفی کشور تا پایان سال
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از تأمین کامل نیاز مصرفی گندم کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: موجودی سایر کالاهای اساسی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هماهنگی فرماندهان بسیج سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که به میزبانی این شرکت برگزار شد، با اعلام این که نیاز مصرفی گندم کشور تا پایان سال تأمین شده است، افزود: در موجودی سایر کالاهای اساسی نیز در شرایط استثنایی قرار داریم.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت جهاد کشاورزی و نقش حیاتی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تأمین کالاهای اساسی، از تعامل سازنده با بخش‌های مختلف در شرایط بحرانی خبر داد و افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با وجود چالش‌هایی نظیر قطعی سامانه بانک عامل، روند فروش گندم و آرد به‌صورت دستی ادامه یافت تا خللی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

راد با اشاره به توزیع ۱۲۰ هزار تن روغن، ۶۰ هزار تن برنج و ۱۲ هزار تن شکر در آن دوره، تاکید کرد که حتی در شرایط جنگی نیز عملیات تأمین و توزیع کالا در سراسر کشور متوقف نشده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر این که با وجود شرایط جنگی، حتی برای یک ساعت دست از عملیات تأمین و توزیع کالا در سراسر کشور برنداشتیم، خاطرنشان کرد: در این مدت، ۷۰ هزار تُن گندم بین استان‌ها جابه‌جا شد و بخشی از گندم کشور از طریق ریل، منتقل و نیاز مصرفی مناطق مختلف کشور با بسیج همگانی، تأمین و توزیع شد.

در ادامه این جلسه، مهرداد پاکار، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، از عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوران جنگ تحمیلی تقدیر کرد و نقش این شرکت را در آن برهه حساس، برجسته دانست.

