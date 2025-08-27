تامین کامل گندم مصرفی کشور تا پایان سال

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هماهنگی فرماندهان بسیج سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که به میزبانی این شرکت برگزار شد، با اعلام این که نیاز مصرفی گندم کشور تا پایان سال تأمین شده است، افزود: در موجودی سایر کالاهای اساسی نیز در شرایط استثنایی قرار داریم.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت جهاد کشاورزی و نقش حیاتی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تأمین کالاهای اساسی، از تعامل سازنده با بخش‌های مختلف در شرایط بحرانی خبر داد و افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با وجود چالش‌هایی نظیر قطعی سامانه بانک عامل، روند فروش گندم و آرد به‌صورت دستی ادامه یافت تا خللی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

راد با اشاره به توزیع ۱۲۰ هزار تن روغن، ۶۰ هزار تن برنج و ۱۲ هزار تن شکر در آن دوره، تاکید کرد که حتی در شرایط جنگی نیز عملیات تأمین و توزیع کالا در سراسر کشور متوقف نشده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر این که با وجود شرایط جنگی، حتی برای یک ساعت دست از عملیات تأمین و توزیع کالا در سراسر کشور برنداشتیم، خاطرنشان کرد: در این مدت، ۷۰ هزار تُن گندم بین استان‌ها جابه‌جا شد و بخشی از گندم کشور از طریق ریل، منتقل و نیاز مصرفی مناطق مختلف کشور با بسیج همگانی، تأمین و توزیع شد.

در ادامه این جلسه، مهرداد پاکار، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، از عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوران جنگ تحمیلی تقدیر کرد و نقش این شرکت را در آن برهه حساس، برجسته دانست.

