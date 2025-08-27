گشت مشترک بازرسی در مدارس غیردولتی تهران برگزار میشود
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از برگزاری گشتهای مشترک بازرسی در مدارس غیردولتی شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، رضا زرینگل با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: بر اساس گزارشهای واصله، برخی مدارس غیردولتی اقدام به اخذ مبالغ اضافی از والدین تحت عناوینی همچون کلاسهای مکمل و فوقبرنامه خارج از چارچوب مجوزهای صادره کردهاند که این موضوع موجب نارضایتی خانوادهها شده است.
زرینگل تأکید کرد: به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی، با هماهنگی اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش، گشتهای مشترک بازرسی از تعدادی مدارس غیردولتی تهران برگزار خواهد شد.
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت در پایان افزود: از اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی خواستهایم نماینده مطلع و تامالاختیار خود را برای برنامهریزی و حضور در این گشتها معرفی کند تا روند نظارت با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.