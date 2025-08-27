خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گشت مشترک بازرسی در مدارس غیردولتی تهران برگزار می‌شود

گشت مشترک بازرسی در مدارس غیردولتی تهران برگزار می‌شود
کد خبر : 1678901
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی در مدارس غیردولتی شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،  رضا زرین‌گل با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: بر اساس گزارش‌های واصله، برخی مدارس غیردولتی اقدام به اخذ مبالغ اضافی از والدین تحت عناوینی همچون کلاس‌های مکمل و فوق‌برنامه خارج از چارچوب مجوزهای صادره کرده‌اند که این موضوع موجب نارضایتی خانواده‌ها شده است.

زرین‌گل تأکید کرد: به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی، با هماهنگی اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، گشت‌های مشترک بازرسی از تعدادی مدارس غیردولتی تهران برگزار خواهد شد.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت در پایان افزود: از اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی خواسته‌ایم نماینده مطلع و تام‌الاختیار خود را برای برنامه‌ریزی و حضور در این گشت‌ها معرفی کند تا روند نظارت با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور