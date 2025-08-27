خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم آگاهی عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به خرید و استفاده از دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منایی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «مصرف‌کنندگان محترم باید پیش از خرید هرگونه دستگاه سیم‌کارت‌خور از جمله تلفن همراه و تبلت، از اصالت آن اطمینان حاصل کنند؛ چرا که یکی از روش‌های متداول قاچاقچیان، تغییر یا مخدوش کردن شماره شناسایی بین‌المللی دستگاه (IMEI) است.»

وی افزود: اصالت دستگاه از دو طریق قابل بررسی است:

۱. سامانه همتا به نشانی Hamta.ntsw.ir یا با شماره‌گیری کد دستوری *#۷۷۷۷#؛ در این سامانه با انتخاب بخش «استعلام اصالت» و وارد کردن شماره IMEI، مشخصات قانونی و ثبت‌شده دستگاه نمایش داده می‌شود.

۲. سامانه جامع خدمات پس از فروش به نشانی irangs.ir؛ در این سامانه نیز با وارد کردن شماره IMEI در بخش «استعلام اصالت گارانتی کالا بر اساس شناسه رهگیری»، اطلاعات مربوط به صحت گارانتی، نام شرکت گارانتی‌کننده، مدت و تاریخ شروع گارانتی و سایر تعهدات ارائه خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی مصرف‌کنندگان دارند و لازم است این هشدارها به‌صورت گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/
