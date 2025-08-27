به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با تعیین شاخصه‌هایی همچون تخصص‌گرایی، تأکید ویژه بر ظرفیت‌های داخل گروه، شایسته‌سالاری و ارتقای متخصصان و جوان‌گرایی از مدتی پیش‌، زمینه را برای ایجاد تحول در این هلدینگ آغاز کرد.

بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته در راستای سرعت‌بخشیدن به حرکت پرشتاب این هلدینگ به سمت توسعه هدفمند و متناسب با نیازها و فناوری‌های روز جهانی و جهش سودآوری ۶ سکان‌دار جدید شرکت‌های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منصوب شدند.

براین‌اساس «کریم پهلوانی»، دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات از دانشگاه تهران که سابقه مدیرعاملی پتروشیمی آپادانا خلیج‌فارس، مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر، مدیرعاملی شرکت پالایش نفت آناهیتا، مدیرعاملی گروه ملی فولاد ایران، ریاست هیئت‌مدیره هلدینگ صبا انرژی و… را در کارنامه خود دارد به‌عنوان مدیرعامل شرکت «پتروشیمی پارس» منصوب شد.

همچنین در حکم دیگری «محمد هاشم نجفی» دانش‌آموخته دکتری مدیریت که سابقه مدیرعاملی پتروشیمی جم، مدیرعاملی شرکت توسعه پلیمر پادجم، مدیرعاملی پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق و… را در کارنامه خود دارد به‌عنوان مدیرعامل شرکت «مبین انرژی خلیج‌فارس» منصوب شد.

همچنین «سید محمد احمدزاده» دانش‌آموخته دکتری مدیریت که سابقه مدیرعاملی پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی خوزستان، شرکت فرآورش و شرکت پتروشیمی بسپاران را در کارنامه کاری خود دارد به عنوان مدیرعامل شرکت «فجر انرژی خلیج‌فارس» منصوب شد.

از سوی دیگر «مازیار معدولی»، دانش‌آموخته کارشناسی شیمی که در کارنامه کاری او ریاست خدمات پتروشیمی شهید تندگویان، مدیر بازرگانی، معاون مجتمع و رئیس مهندسی فرآیند این شرکت به چشم می‌خورد به عنوان مدیرعامل شرکت «پتروشیمی شهید تندگویان» منصوب شد.

همچنین‌سید عبدالحمید خاکسار، دانش آموخته دکتری شیمی که در کارنامه کاری او مدیر مجتمعی پتروشیمی نوری، مدیر خدمات فنی و مدیر پژوهش و فناوری نوری به چشم می‌خورد به عنوان مدیرعامل شرکت «پتروشیمی هنگام» منصوب شد.

از سوی دیگر «محمد جواد بدری» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت که در کارنامه کاری او مدیرعاملی پتروشیمی تخت جمشید، مدیرعاملی پتروشیمی کیمیای پارس، مدیرعاملی شرکت پتروشیمی فن‌آوران و رئیس مجتمعی شرکت پتروشیمی خراسان به چشم می‌خورد به عنوان مدیرعامل شرکت «پتروشیمی بوعلی سینا» منصوب شد.

انتهای پیام/