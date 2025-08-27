به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی درباره تامین ارز کود و بذر اظهار کرد: در ابتدای هر سال، برنامه ارزی مشخص و بر اساس سقف ارزی کشور، سهم هر یک از زیر‌بخش‌ها تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هم نهاده‌های دامی و هم نهاده‌های شیمیایی مشمول این تقسیم‌بندی هستند.

به گفته وی، در سال جاری سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی از حدود 11.5 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار کاهش یافته و به تبع آن، تغییراتی در فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی ایجاد شده است.

فتحی افزود: بخشی از کود کشور در داخل تولید می‌شود؛ از جمله کودی که توسط شرکت‌های پتروشیمی داخلی تأمین می‌شود، آنچه در این زمینه بیشتر اهمیت دارد، کود پتاسه است که مواد اولیه آن به‌صورت کلراید پتاسیم وارد شده و در کارخانه‌های داخلی به سولفات پتاسیم تبدیل می‌شود تا در نهایت به‌عنوان کود پتاسیوم به کشاورزان تحویل شود.

وی افزود: خوشبختانه این بخش در برنامه ارزی دیده شده و حتی طلب‌های گذشته نیز در ابتدای سال پرداخت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند تخصیص ارز توضیح داد: همواره روال بر این بوده است که ثبت سفارش کالا انجام می‌شود و پس از خرید و تأیید دستگاه تخصصی از سوی وزارت کشاورزی و معاونت توسعه، بانک مرکزی نسبت به پرداخت ارز اقدام می‌کند. آنچه در حال حاضر مطرح است، بیشتر به صف پرداخت بانک مرکزی مربوط می‌شود و کشاورزان و تولیدکنندگان انتظار دارند در این صف، اولویت بیشتری به نهاده‌های کشاورزی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در برنامه ارزی وزارت جهاد کشاورزی میزان ارز مورد نیاز کودهای اساسی پیش‌بینی شده و بر همین اساس، کود و بذر جزو اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌روند. به همین دلیل، با پیگیری‌های معاونت توسعه بازرگانی، نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال شده تا در صف نوبت‌بندی تخصیص ارز، این اقلام در اولویت پرداخت قرار گیرند.

فتحی تأکید کرد: مصرف کود پتاسه به‌ویژه در شرایط خشکسالی اهمیت زیادی دارد، چراکه مقاومت گیاهان را در برابر تنش‌های محیطی افزایش می‌دهد و به همین منظور، مقرر شده است پیگیری‌های تکمیلی از سوی معاونت زراعت و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد تا روند تأمین ارز نهاده‌های اساسی تسریع شود. اگر موردی در دست جهاد کشاورزی باشد حتما پیگیری می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: برای کودهای تالار دومی اصلا نظر دستگاه در نظر گرفته نمی‌شود و سهمیه در نظر گرفته بر اساس کودی که ثبت سفارش می‌شود اولویت‌بندی و پرداخت می‌شود. معاونت بازرگانی نامه‌نگاری‌هایی برای اولویت ارزی تامین منابع اولیه تولید با بانک مرکزی داشته است تا بذر و کود به دلیل نزدیک بودن سال زراعی جدید، در اولویت پرداخت قرار گیرد.

