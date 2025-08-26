خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روزهای داغ و سخت برق ادامه دارد

روزهای داغ و سخت برق ادامه دارد
کد خبر : 1678466
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به شرایط دشوار شبکه برق در اوج گرمای تابستان تأکید کرد: تنها با اجرای کامل سهمیه‌های مدیریت بار می‌توان از خاموشی‌های بی‌برنامه جلوگیری کرد.

به گزارش ایلنا از توانیر، محسن ذبیحی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان اظهار داشت: کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و اتکای کامل به واحدهای حرارتی، شرایطی کم‌سابقه را برای صنعت برق رقم زده است.

وی با بیان این که هرگونه کوتاهی یا بی‌انضباطی در اجرای سهمیه‌ها زحمات کارکنان صنعت برق را زیر سوال می‌برد، افزود: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های توزیع در اجرای برنامه‌های ابلاغی دچار تعلل شده‌اند و همین مسئله منجر به افزایش قطع‌های اضطراری و بی‌برنامه شده است.

ذبیحی خاطرنشان کرد: توانیر از مدیران عامل شرکت‌های توزیع خواسته است تا اجرای کامل برنامه های ابلاغی با نظم کامل انجام گیرد؛ زیرا انعکاس قطع‌های بی‌برنامه در جامعه، بسیار سنگین‌تر از مدیریت‌های برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین تأکید کرد: امسال به دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی منابع برق‌آبی، صنعت برق در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و تنها با همکاری مردم و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف می‌توان از عبور ایمن شبکه در هفته‌های سخت باقیمانده تابستان اطمینان حاصل کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور