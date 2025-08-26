واردات خودرو آغاز شد

به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان ثبت‌سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده در «سامانه جامع تجارت» فراهم شده و فهرست کدهای تعرفه‌ای هشت‌رقمی مشمول این ثبت‌سفارش نیز ثبت شده است.

در این اطلاعیه با موضوع «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» آمده است: به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ از محل *بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴*، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

۱- برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان * «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴»* ایجاد گردید.

۲- صرفاً کدهای تعرفه هشت رقمی زیر مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور است:

۸۷۰۳۲۴۹۰ - ۸۷۰۳۸۰۰۰ - ۸۷۰۳۴۰۳۰

۸۷۰۳۶۰۱۰ - ۸۷۰۳۲۳۲۹ - ۸۷۰۳۶۰۲۰

۸۷۰۳۴۰۲۰ - ۸۷۰۳۲۲۹۰ - ۸۷۰۳۶۰۹۰

۸۷۰۳۲۳۳۹ - ۸۷۰۳۴۰۹۰ - ۸۷۰۳۲۳۱۹

۸۷۰۳۶۰۳۰ - ۸۷۰۳۴۰۱۰ - ۸۷۰۳۲۱۹۰

۳- واردات خودرو سواری از رویه مذکور به صورت نو و مستعمل (حداکثر ۵ سال ساخت) امکان‌پذیر است.

۴- ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش (از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت) برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

۵- واردات خودرو سواری از رویه مذکور صرفاً برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر امکان‌پذیر است.

۶- ثبت سفارش کالاهای وارداتی از رویه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر مجوز توسط*دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت*، *سازمان ملی استاندارد* و *بررسی سیستمی سهمیه واردات خودرو سواری (CBU)* خواهد بود.

۷- مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ است.

۸- واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ صرفاً از این محل این مصوبه امکان پذیر بوده و ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده از سایر رویه‌ها (به جز رویه واردات خودرو جانبازان) که تا کنون تخصیص ارز نشده باشند، در صورت ویرایش ثبت سفارش می‌بایست وضعیت نمایندگی خود را به مصوبه مذکور ویرایش نمایند.