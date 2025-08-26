به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری با اشاره به این که اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی، پیشنهاد وی در سال ۱۳۹۳ و در دوران نمایندگی در مجلس نهم بوده است، اظهار داشت: اجرای این طرح که با تصویب نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شد، جزو برنامه‌های اولویت دار و پیشنهادی من به مجلس شورای اسلامی در روز رای اعتماد بوده است و خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته است.

وی گفت: تاکنون ۹۲ درصد اراضی کشور تاکنون رفع تداخل شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری اجرای این طرح ملی به پایان برسد.

نوری، اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح ملی تداخلات اراضی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۱۳ میلیون و ۴۸۲ هزار هکتار از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشور، رفع تداخل شده که معادل ۹۲ درصد عملکرد کلی طرح است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۴ تا شهریورماه سال ۱۴۰۳ میزان ۱۱ میلیون و ۴۹۷ هزار هکتار از اراضی کشور معادل ۷۹ درصد عملکرد کلی طرح ملی رفع تداخل اراضی اجرا شده است.

وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در سال اول فعالیت دولت چهاردهم، طرح ملی تداخلات اراضی در سطح یک میلیون و ۹۸۴ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

نوری گفت: با اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی بسیاری از پرونده های اختلافات مالکیتی بین دولت، مردم و کشاورزان برطرف می شود و با کاهش پرونده های حوزه زمین در محاکم قضایی، بعد از دهه ها اختلافات مالکیتی برطرف و موجبات رضایت مردم فراهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی، تثبیت مالکیت و هویت دار شدن زمین های کشاورزی و پیش نیاز اجرای طرح حدنگاری و سند دار شدن اراضی کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که استان همدان از استان های پیشرو در اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی در استان همدان به پایان رسیده است و طی مراسمی در روز گذشته اتمام اجرای این طرح در استان همدان اعلام شد.

انتهای پیام/